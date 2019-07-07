حاتم عمور يشعل ثالث سهرات مهرجان تيميتار وسط حضور جماهيري غفير

تألق النجم المغربي حاتم عمور، ليلة أمس في ثالث سهرات فعاليات مهرجان تيميتار في دورته 16، التي تحضنها مدينة أكادير في الفترة مابين 3 و6 يوليوز الجاري، حيث نجح في استقطاب عشرات الالاف من الجماهير، التي حجت إلى ساحة الأمل من أجل ملاقاة فنانهم المحبوب.

وقدم عمور، باقة متنوعة من أغاني ألبومه الجديد بينها ” أخر مرة “، ” الى راح الغالي”، ” بلاعنوان”، بالإظافة إلى الأغاني القديمة مثل ” حسدونا “، “الاول “، “مشيتي فيها ” وغيرها.

وأشعل نجم الاغنية المغربية حاتم عمور حماس الجمهور، الذي تفاعل معه بحرارة وردد جميع أغانيه، التي جعلت منصة الأمل تصدح تحت موسيقى ورقص وترديد الأغاني من طرف الجمهور، الذي ساهم في رسم لوحة فنية متميزة تشكلت من مختلف الفئات العمرية.

وبدأ عمور سعيدا وممتنا لجماهير أكادير ومنطقة سوس كاملة التي تفاعلت مع عرضه، حيث قدم شكره لكل الجماهير الحاضرة التي يكن لهم كل المحبة والإحترام.

يشار أن مهرجان تميتار يهدف كل عام إلى إثراء الحياة الثقافية من خلال تشجيع العديد من الفنانين، ويعمل أيضا على تقدير المواهب الشابة، فضلا عن التشجيع على الإبداع الموسيقى المعاصر من خلال إنتاج ألبوم سنويا.

جدير بالذكر، ان حاتم عمور في جولة صفية غنائية يحي خلالها عدد من الحفلات بعدد من المدن المغربية وكذلك خارج أرض الوطن.