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رئيس اقليم كوردستان يغرد بشأن ادراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي

هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت الشعب العراقي كافة بمناسبة ادراج مدينة بابل ضمن لائحة التراث العالمي.

وكتب بارزاني على “تويتر” اليوم ان “ادراج بابل علی لائحة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو انما هو اثبات لعراقة التراث والعمق التاريخي لهذه الارض، وبهذه المناسبة نقدم تهانينا للشعب العراقي”.

صوتت منظمة اليونسكو الدولية يوم الجمعة بالموافقة على ادراج مدينة بابل ضمن لائحة التراث العالمي شريطة ازالة المخلفات التي لحقت بها لغاية شهر شباط من عام 2020.

وصوتت الدول الاعضاء في المنظمة وبالإجماع بالموافقة على القرار خلال الاجتماع الذي عقدته “اليونسكو” في العاصمة الاذربيجانية “باكو”.

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