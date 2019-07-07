Posted on by

شاهد.. “رسم الحنة”.. حرفة يدوية انتشرت منذ قرون في مناسبات الزفاف

يستخدم التونسيون الحناء منذ قرون، وخاصة لتهيئة العروس قبيل حفل الزفاف، حيث ترسم يداها ورجلاها بالحناء على يد امرأة متخصصة في هذا الفن، بحسب التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد الإخبارية.

وأفاد التقرير بأن فن رسم الحناء ينتشر خارج زاوية سيدي عامر في الساحلين بولاية المنستير، حيث يمكن استخدام الحناء لرسم صور رمزية، ويتم وضعها على الوجه أو اليدين أو القدمين كعلامة على التميز أو كعلامة على الانتماء إلى مجموعة أو قبيلة معينة.

وأشار التقرير إلى أن وزارة المرأة تقدم برنامجا للمساهمة في استمرار الحرف في المناطق الريفية بحسب نزيهة العبيدي، وزير المرأة والأسرة التونسية، التي أكدت أن الوزارة تدعم تمويل المشروعات الصغيرة الحرفية للمتعلمين والغير متعلمين لضمان بقاءها.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close