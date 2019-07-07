فضيحة التحرش بلاعبات المنتخب الأفغاني تستنفر الفيفا

في كل مقابلاتها الصحفية تحرص خالدة بوبال القائدة السابقة للاعبات المنتخب الأفغاني لكرة القدم على تأكيد الفكرة ذاتها: “لقد تعرضت لاعبات المنتخب الوطني للاستغلال الجنسي”. وأوردت بوبال في حوار حصري مع DW تفاصيل أكثر حول هذه الفضيحة بقولها “لقد تعرضت بعض اللاعبات للاغتصاب من الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الأفغاني. كما تعرضت اللاعبات للاعتداء على أيدي بعض المدربين وللمضايقات النفسية والجسدية”.

كانت خالدة البالغة من العمر 32 عاماً، أول قائدة لأول فريق كرة قدم نسائي في أفغانستان في عام 2007. وكشفت بوبال عن فضيحة الاستغلال الجنسي في خريف عام 2018 خلال مقابلة أجرتها مع صحيفة The Guardian البريطانية. وعلى الرغم من أن بوبال غادرت أفغانستان عام 2011 خوفاً على حياتها وحصلت في نهاية المطاف على حق اللجوء في الدنمارك، إلا أنها اليوم أصبحت المديرة الفنية للمنتخب الأفغاني للسيدات، حيث تدير الفريق عن بعد، وتمارس جميع المهام الإدارية، بما فيها إدارة برنامج الفريق وتنظيم فعالياته في أفغانستان.

بمشاعر مختلطة يمتزج فيها الفرح بالخوف تترقب خالدة بوبال القرار المرتقب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن فضيحة الاعتداء الجنسي بقولها “أخشى أن يقتصر قرار الـ (فيفا) على رئيس الاتحاد الأفغاني لكرة القدم”. وتابعت حديثها