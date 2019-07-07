قنصل كوريا الجنوبية: النظام الديمقراطي تم تطبيقه لدى الكورد قبل تطبيقه لدى اليونانيين

اشار القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في أربيل، جوي كوانغ جين، اليوم الأحد، الى انه تم تطبيق النظام الديمقراطي لدى الكورد قبل تطبيقه من قبل اليونانيين، وتحديداً في أيام سلطة القبائل.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز رووداو للدراسات، والتي كانت تحت عنوان “ديمقراطية الناس والنمو الديمقراطي”، حيث قال “هل تعلمون أن إقليم كوردستان، إقليم كوردستان العراق، هو موطن أصلي للديمقراطية”.

وأضاف، “في الأزمنة الغابرة، وفي العصر القبلي القديم، كان هناك الكثير من القبائل الرحالة تمارس الرعي وتسوق قطعانها من هنا إلى الأناضول في تركيا – إسطنبول، في ذلك الزمن كان هناك نظام، نظام انتخابي لاختيار رئيس القبيلة”.

مبيناً، ” كان النظام الديمقراطي الكوردي يطبق قبل الديمقراطية اليونانية، هل تعرفون هذا؟، يجب أن تكونوا فخورين بمنطقتكم، أنا رأيت ثقافتكم وأعجبني اهتمامكم بالديمقراطية، هذا يعني أنكم لديكم العزم، والقوة اللازمة لتطبيقها في المستقبل، لذا، وكما أخبرتكم من قبل، فأنتم طبقتم الدبلوماسية في العصر السومري، والديمقراطية، اختبرتموها في العصور القبلية”.

وتابع القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية، “إذن ما هي الرسالة؟ الآن هو وقت جمعهما معاً، اجمعوهما معاً وستتمكنون من إجراء تغيير كبير، لدي اعتقاد قوي وهذا ما جعلني آتي إلى هنا مرة ثانية، فقد كنت هنا قبل أربع عشرة سنة في فرقة الزيتون، وها أنا أعود من جديد، لماذا؟ فلدي العديد من الفرص لأخدم في بلاد أخرى، لكني جئت إلى هنا لأني درست الكثير عن تاريخ الدبلوماسية، وفوجئت بأن إقليم كوردستان بلد أصيل، أصيل وسباق إلى الدبلوماسية، والديمقراطية أيضاً”.

مردفاً، “أنتم لديكم القوة، هل تتخيلون هذا؟ هل تتذكرون ماذا تعني القوة؟ نعم لديكم القوة…”.