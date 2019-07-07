ماذا قالت الصحف العالمية بعد إقصاء مصر من أمم أفريقيا

كتب: عمرو سامى

أبرزت وسائل الإعلام العالمية خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا، عقب الخسارة المفاجئة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى.

القت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” الضوء على توديع منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى مباراة دور الـ 16 والتى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى.

وقالت الإذاعة البريطانية: “جنوب أفريقيا تقصى مصر من كأس أمم أفريقيا، مع تقدم لاعبى الفراعنة للهجوم فى الدقائق الأخيرة، نجحت جنوب أفريقيا فى تسجيل هدف الفوز عن طريق المرتدات، بكرة لورش التى سكنت المرمى بهدوء، أخطر فرص أصحاب الأرض عن طريق تريزيجيه، ولكنه سدد كرة فى يد الحارس رونوين ويليامز”.

BBC

سلطت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية الضوء على هزيمة المنتخب المصرى أمام نظيره الجنوب أفريقيى بهدف دون رد، فى مباراة دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا، والتى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى.

وكتبت الصحيفة الفرنسية فى صدر عناوينها “عاصفة قوية تطيح بمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا”.

وقالت الصحيفة فى تعليق لها على المباراة “يال لها من ليلة لجنوب أفريقيا، بعد الإطاحة بمنتخب المغرب، مرشح آخر يسقط فى بطولة أفريقيا، مصر تسقط أمام جنوب أفريقيا بهدف لزملاء موتيبا”.

فرانس فوتبول

القت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الضوء على خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى مباراة دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا، والتى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى.

وعنونت الصحيفة الفرنسية الشهيرة “صدمة فى مصر”، ووضعت صورة للنجم محمد صلاح، وكتبت تعليقا “الفراعنة فى صدمة“.



ليكيب

أبرزت صحيفة “ماركا” الإسبانية وداع منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا لبطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى.

وكتبت الصحيفة الإسبانية الشهيرة فى عنوان لها “الأهرامات المصرية تسقط أمام جنوب أفريقيا، التى تأهلت لدور الثمانية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاجات تتواصل فى بطولة أفريقيا، بعد اقصاء المغرب أمام بنين المتواضعة، منتخب جنوب أفريقيا تفصى منتخب مصر صاحب الأرص فى حضور 80 ألف متفرج، فى مفاجأة كبرى بهدف رائع للاعب لورش“.



ماركا

وخسر منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف قاتل احرزه لورش قبل نهاية المباراة بخمس دقائق فقط.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الأولاد، نظيره النيجيرى فى الدور ربع النهائى من البطولة يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو على ستاد القاهرة.