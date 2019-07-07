مصدر: نبيل الطرفي يترأس تحالف سائرون لحين عودة العاقولي من اجازته

افاد مصدر مطلع، الاحد (7 تموز 2019)، بأن النائب نبيل الطرفي سيترأس تحالف سائرون، خلفاً للنائب حسن العاقولي.

وقال المصدر في حديث إنه “تم اختيار النائب نبيل الطرفي رئيساً لتحالف سائرون خلفاً للنائب حسن العاقولي، لحين عودة الاخير من اجازته”.