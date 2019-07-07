مصدر: نبيل الطرفي يترأس تحالف سائرون لحين عودة العاقولي من اجازته

افاد مصدر مطلع، الاحد (7 تموز 2019)، بأن النائب نبيل الطرفي سيترأس تحالف سائرون، خلفاً للنائب حسن العاقولي.
وقال المصدر في حديث إنه “تم اختيار النائب نبيل الطرفي رئيساً لتحالف سائرون خلفاً للنائب حسن العاقولي، لحين عودة الاخير من اجازته”.
افاد مصدر مطلع، الاحد (7 تموز 2019)، بأن النائب نبيل الطرفي سيترأس تحالف سائرون، خلفاً للنائب حسن العاقولي.
وقال المصدر في حديث إنه “تم اختيار النائب نبيل الطرفي رئيساً لتحالف سائرون خلفاً للنائب حسن العاقولي، لحين عودة الاخير من اجازته”.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.