مقداد البغدادي: الحشد مؤسسة رسمية عملت من اجل دحر الارهاب وخدمة الوطن ولا تستحق قرار الدمج السريع

صرح الاستاذ مقداد البغدادي عضو الجمعية الوطنية سابقا اليوم السبت المصادف ٦ / ٧ / ٢٠١٩ حول بعض التسريبات التي تخص خيانة بعض القيادات الامنية ، ومما جاء فيه:

مع قرار رئيس مجلس الوزراء بهيكلة الحشد الشعبي ضمن المنظومة الأمنية تظهر تسريبات صوتية تثبت خيانة بعض القيادات العسكرية العليا للوطن ورفقاء السلاح.

وأضاف: بعيدا عن صحة التسريبات الصوتية او عدم صحتها فان القضية تحتاج أمرين:

اولا- تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة تتولى مهمة تدقيق ما تسرب من معلومات ومحاسبة الخونة وتقديمهم الى القضاء العسكري.

ثانيا- اعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ذاتها قبل الشروع بدمج الحشد فيها.

وختم الاستاذ مقداد تصريحه: بان الحشد الشعبي مؤسسة رسمية مستقلة بذاتها عملت وفق فتوى المرجعية من اجل دحر الارهاب وخدمة الوطن ولا تستحق قرار الدمج السريع مع وزارة دفاع هي بحاجة الى هيكلة وتنظيم.

المكتب الاعلامي

٦ / ٧ / ٢٠١٩