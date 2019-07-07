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ملاحٌ همجي – للشاعر الألماني هاينريش هاينه ( 1797-1856) –

ملاحٌ همجي – للشاعر الألماني هاينريش هاينه ( 1797-1856) –

ترجمة بهجت عباس

إنتظر، إنتظر، أيها الملاح المتوحش،

سأتبعك حالاً إلى الميناء،

من عَـذراويْـن أستأذن بالرحيل،

من أوروبا ومنها.

*

مجرى دم يسيل من عينيَّ،

مجرى دم يتفجر من جسدي، ,

لذا بالدَّم الحار

أ ُسطِّـرُ آلامي

*

ها، يا عزيزي، لماذا في هذا

اليوم وحده ترتجف من رؤية دمي؟

لقد رأيتَني شاحباً وقلبي ينزف دماً

واقفاً أمامك سنين طوالاً!

*

ألا تزال تعرف الترنيمة القديمة

عن الأفعى في الجنّـة،

التي من خلال إعطاء التفاحة الآثم

دفعت بسلفنا الأول إلى الشقاء؟

*

جلب التفاح كلَّ كارثة

جلبت حواء به الموتَ،

أيريس* جلبت اللُهب إلى الطرواديين،

وأنتَ جلبتَ كليهما، اللهبَ والموتَ.

********

* أيريس إلهة الشِّـقاق عند الإغريق.

***************

Wilder Schiffsmann

Heinrich Heine

Warte, warte, wilder Schiffsmann,

Gleich folg ich zum Hafen dir;

Von zwei Jungfraun nehm ich Abschied

Von Europa und von ihr.

*

Blutquell, rinn aus meinen Augen,

Blutquell, brich aus meinem Leib,

Dass ich mit dem heissen Blute

Meine Schmerzen niederschreib.

*

Ei, mein lieb, warum just Heute

Scheuderst du, mein Blut zu sehn?

Sahst mich bleich und herzeblutend

Lange Jahre von dir stehn!

*

Kennst du noch das alte Liedchen

Von der Schlange in Paradies,

Die durch schlimme Apfelgabe

Unsern Ahn ins Elend Stiess ?

*

Alles Unheil brachten Aepfel

Eva bracht damit den Tod,

Eris brachte Trojas Flammen,

Du brachtst beides, Flamm und Tod.

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