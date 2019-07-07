ملاحٌ همجي – للشاعر الألماني هاينريش هاينه ( 1797-1856) –
ترجمة بهجت عباس
إنتظر، إنتظر، أيها الملاح المتوحش،
سأتبعك حالاً إلى الميناء،
من عَـذراويْـن أستأذن بالرحيل،
من أوروبا ومنها.
*
مجرى دم يسيل من عينيَّ،
مجرى دم يتفجر من جسدي، ,
لذا بالدَّم الحار
أ ُسطِّـرُ آلامي
*
ها، يا عزيزي، لماذا في هذا
اليوم وحده ترتجف من رؤية دمي؟
لقد رأيتَني شاحباً وقلبي ينزف دماً
واقفاً أمامك سنين طوالاً!
*
ألا تزال تعرف الترنيمة القديمة
عن الأفعى في الجنّـة،
التي من خلال إعطاء التفاحة الآثم
دفعت بسلفنا الأول إلى الشقاء؟
*
جلب التفاح كلَّ كارثة
جلبت حواء به الموتَ،
أيريس* جلبت اللُهب إلى الطرواديين،
وأنتَ جلبتَ كليهما، اللهبَ والموتَ.
********
* أيريس إلهة الشِّـقاق عند الإغريق.
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Wilder Schiffsmann
Heinrich Heine
Warte, warte, wilder Schiffsmann,
Gleich folg ich zum Hafen dir;
Von zwei Jungfraun nehm ich Abschied
Von Europa und von ihr.
*
Blutquell, rinn aus meinen Augen,
Blutquell, brich aus meinem Leib,
Dass ich mit dem heissen Blute
Meine Schmerzen niederschreib.
*
Ei, mein lieb, warum just Heute
Scheuderst du, mein Blut zu sehn?
Sahst mich bleich und herzeblutend
Lange Jahre von dir stehn!
*
Kennst du noch das alte Liedchen
Von der Schlange in Paradies,
Die durch schlimme Apfelgabe
Unsern Ahn ins Elend Stiess ?
*
Alles Unheil brachten Aepfel
Eva bracht damit den Tod,
Eris brachte Trojas Flammen,
Du brachtst beides, Flamm und Tod.