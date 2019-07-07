ميسي يتجرع مرارة الطرد لأول مرة في مباراة رسمية

بغداد/المسلة تجرّع ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ومنتخب الأرجنتين، مرارة الطرد لأول مرة في مباراة رسمية، وذلك بعدما تلقى بطاقة حمراء خلال مواجهة منتخب بلاده أمام تشيلي، ضمن فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

ودخل ميسي في شنآن حاد واشتباك عنيف مع جاري ميدل لاعب منتخب تشيلي، في الدقيقة 37، ليُقرر حكم المباراة طردهما بشكل مباشر.

وبذلك، يكون ميسي قد حصل على أول بطاقة حمراء في مسيرته بطابع رسمي، مع العلم أنه طُرد في مباراة ودية أمام المجر عام 2005، بينما لم يتلقَّ أي بطاقة حمراء مع برشلونة.

يُذكر أن ميسي انتقد اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية، قبل أيام، وذلك بعد أن “عانى المنتخب الأرجنتيني من ظلم تحكيمي ضد البرازيل في الدور نصف النهائي”، كما يقول البولجا.

ونستعرض معكم في هذا التقرير، أبرز النجوم الذين لم يحصلوا على أي بطاقة حمراء طوال مسيرتهم الكروية:-

يُعتبر أندريس إنييستا، من أفضل اللاعبين في الـ20 سنة الأخيرة، وهو الذي كان قد سجل هدف الانتصار الذي أهدى منتخب بلاده إسبانيا لقب كأس العالم سنة 2010. نجم خط وسط برشلونة، عُرف بانضباطه داخل الملعب، وذلك ما جعله يحصل على 65 بطاقة صفراء، في حين لم يحصل على أي بطاقة حمراء.

راؤول جونزاليس:

طيلة مسيرته الكروية، لم يحصل راؤول على أي بطاقة حمراء، رغم أنه خاض العديد من المباريات في مختلف الملاعب والدوريات، وقد عُرِف داخل أرضية الميدان بتحليه برباطة جأش منقطة النظير.

جاري لينكر:

اللاعب الإنجليزي لينكر، يعتبر قدوة للجميع، فطِيلة مسيرته الكروية، لم يحصل على ورقة حمراء، كما أنه لم يسبق أن أشهر أي حكم، ورقة صفراء في وجهه، وهو الذي لعب في صفوف: ليستر سيتي، إيفرتون، برشلونة، توتنهام هوتسبير، ناغويا غرامبوس الياباني. لينكر خاض أكثر من 565 مباراة سجل خلالها 281 هدفاً.

ميشيل بلاتيني:

أحد أساطير الكرة الفرنسية، اشتهر هو الآخر بروحه الرياضية، بحيث لم يسبق له الحصول على أي بطاقة حمراء، فمن أصل 660 مباراة في مسيرته الكروية، لم يتلقّ لاعب يوفنتوس السابق أي طرد، وهو الذي توج بالكرة الذهبية في 3 مناسبات كما قاد منتخب بلاده لتحقيق كأس أمم أوروبا.

فيليب لام الذي خاض حوالي 700 مباراة، لم يسبق له هو الآخر، أن حصل على بطاقة حمراء، بحيث اشتهر بلعبه النظيف، وهو ما جعله من أبرز لاعبي فريق بايرن ميونخ، والمنتخب الألماني.

رغم اقتران اسمه في السنوات الماضية، بالفضائح الأخلاقية، الأمر الذي أدى إلى استبعاده من منتخب فرنسا، إلا أن كريم بنزيما يعد من أبرز اللاعبين المنضبطين داخل الملعب، إذ لم يحصل مهاجم ريال مدريد على أي بطاقة حمراء طوال مسيرته الكروية.