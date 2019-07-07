افاد مصدر أمني ، اليوم السبت ، نجاة مدير أمن الحشد في بابل ومقتل 4 من مرافقيه بانفجار عبوة في المحافظة .

وقال المصدر إن ‘مدير امن الحشد الشعبي في بابل نجا من محاولة اغتيال فيما قتل 4 من مرافقيه وإصيب 2 آخرين بجروح خطيرة في المحافظة’،

وأضاف، أن ‘ العبوة كانت موضوعة أسفل العجلة التي كانوا يستقلونها على سريع بابل قرب معمل السكر’.