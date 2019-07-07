نواب نينوى يهددون الوقف الشيعي باللجوء الى السيستاني

هدد نواب محافظة نينوى، يوم السبت، باللجوء الى المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني، لحسم ملف الاستحواذ على الاراضي في المحافظة من قبل الوقف الشيعي.

وقال النائب عن نينوى خالد العبيدي انه “قبل يومين، كنا (نواب نينوى) في اجتماع مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتم الاتفاق على استضافة رئيسي الوقف السني والشيعي في مجلس النواب، لحسم قضية الاستحواذ على الاراضي في المحافظة من قبل الوقف الشيعي”.

وتابع العبيدي ان “هناك اراض كبيرة وكثيرة، تم الاستحواذ عليها من قبل الوقف الشيعي، رغم وجود ادلة ووثائق رسمية، تؤكد عائدتها الى الوقف السني”، مبينا انه “منطق القوة في نينوى يطغى على موقف السلم والقانون”.

وأضاف النائب عن محافظة نينوى انه “في حال عدم التوصل الى اي توافق او اتفاق لايقاف استحواذ الوقف الشيعي على الاراضي في نينوى، فهناك نية لذهاب نواب محافظة نينوى للقاء المرجع السيستاني، لحسم هذا الأمر”، مشيرا الى ان “هذا الشيء اذا استمر قد يسبب فتنة طائفية خطيرة”.