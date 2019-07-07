عبد صبري ابو ربيع

صرت بين نونين

نونة الكرخ

ونون تحت الضلعين

ينشق لهمــا القلب

الى نصفين

والسنين أكلتها بحور العينين

والوداد حلوٌ

ومرٌ على الشفتين

وقصائد الشعر أهلكها

أنين الخافقين

والذكريات تجرني

من الساقين

صوب الكرخ

وصوب جميلة الخدين

شهقةٌ الصبا ولقاء الحبيبين

ونفحةٌ التفاح

ورقصة البلابل في البساتين

وأنا المشتاقُ ولوعتي

كذبيح الوريدين

بين همس الطفولة

وأحتراق المُقلتين

وينشق صدري بين النونين

الى من هي حبي

والى من هي قصيدتيني

والسنين تجري

وكلاهن شاخصٌ في العينين

أحتار قلبي

بين العسجد واللجين