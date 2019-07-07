( واوي هذا سياسي ..طولچي إربطه وإعلفه زين )

خضير طاهر

مكرم السامع هذا سياسي فات منا ، إختصاصه سرقة وتخريب وعمالة ، طولچي إربطه وإعلفه زين لانه كام يزاكط ويعض وينطح ، والناس ما محصله منه غير الروث والجعير .

والله العظيم أمر الشعب العراقي غريب وعجيب لأاعرف ليش يحب التخلف والتخريب وتدمير نفسه .

الساسة لدينا مخلصين لهدف واحد فقط هو تخريب وتدمير البلد وسرقة أمواله ، مو بس هذي السياسي العراقي سواء الشيوعي أو القومي وبعثي أو اسلامي يعشق العمالة والتجسس ضد وطنه ومساعدة الأعداء على تحطيمه !

اما الجماهير ، خوش تنگه ، جماهير مال لنگات بس شغلتهم الصراخ والبچي واللطم مثل النسوان بدون فعل وتحرك للدفاع عن حياتهم وحقوقهم ، بس عياط بدون قبض ومظاهرات بعرورية .

عمي السياسي الحرامي والعميل ، يحتاج تقتحم بيته ومقر حزبه وإتسحبه مثل الطلي من إذنه وتسحك على راسه وتسحل جثته بالشواع حتى ينتشر الخوف والردع للصوص والعملاء .

لعبت نفسي هذا من السياسة .. طولچي هذا سياسي إربطه وإعلفه زين للكديش .