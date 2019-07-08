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أوهــــــــــام ……..

أوهــــــــــام

عبد صبري أبو ربيع

سليني يا مُنية القلب

عن حرارة الوصل

كــي أعطيكِ جوابا

عن لهفة الليل إذا أقبل

تتمنى الــــــروح شبابا

ولــوعتي بين الوصلين

تصير ناراً وعتابا

فـــلا تلمني وتزيد

جراحاتي والعذابا

وكل صباحٍ تُطرْق الأبواب

ألف بابٍ وبابا

عن لقمة عيشٍ ضيعتها

وحوشٌ ملكت رقابا

وحسناءٌ جرحها الطريق

حتى صـــارت خرابا

وعيونٌ ترى الأحلام

في ليلها وصباحاً تصير سرابا

وحفنةٌ أمتلكت كل خيرٍ

ذهابـــاً وإيــابـــا

دعيني يا فتاة القلب

أشكـــو قلباً مصــابا

فالراكضون خلف الأوهام

يصيـرون أغرابا

والصــادقون قلةٌ

والأكثريون كذابا

يموت النهار ويأتي ليلٌ

يحمل الاسبابا

أجتمعوا من كل فجٍ

وطـــاب لهم العيش وطابا

وتركوا الناس في ضيمهم

والفقــــر ُصار كتابا

والعارُ في كل ناحيةٍ

والحـــاكمون اغرابا

أبا الزهراء قم من الأجداث

حتى يلقـــون حسابا

فالديــن صار لعبتهم

والحرام صار شرابا

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