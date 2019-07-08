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اعتقال متهمين اثنين بجرائم جنائية في بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الإثنين، اعتقال متهمين اثنين بارتكاب جرائم جنائية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان انه “عناصر شرطة القيادة تمكنوا من القبض على متهمين اثنين بإرتكاب جريمة القتل العمد وفق المادة (406 ق ع) بناحية الإسكندرية (55 كم شمالي مدينة الحلة)، وآخر بقضايا السرقة وفق المادة (446) بناحية الحمزة الغربي جنوبي المحافظة”.

وبينت ان “عملية القبض جرت خلال نشاط امني نفذته مفارز مكافحة الإجرام لتعقب ومطاردة المطلوبين ضمن إطار حسم الدعاوى لاسيما الجرائم الجنائية الغامضة”، مشيرة الى ان “عمليات القبض استندت الى معلومات استخبارية دقيقة ومذكرات قبض صادرة من السلطة القضائية”، مؤكدة “نقل المعتقلين الى مراكز أمنية لإستكمال باقي الاجراءات اللازمة بحقهم”.

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