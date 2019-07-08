الإعدام لمدان بقتل طليقته بساطور وسرقة أموالها في البصرة

أصدرت محكمة جنايات البصرة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على مدان قتل طليقته بواسطة سكين في قضاء ابي الخصيب وسرقة أموالها.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الهيئة الثانية لمحكمة جنايات البصرة قضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان اقدم على قتل طليقته لوجود خلافات سابقة بينهما بواسطة سكين كبيرة (ساطور) بحسب اعترافاته”.

وأضاف أن “المدان قام بطعن المجنى عليها (طليقته) في البطن ومناطق متفرقة من جسمها ما ادى الى وفاتها داخل منزلها”، لافتا إلى أن “المجرم قام بعد ذلك بسرقة خمسة ملايين دينار عراقي”.

وتابع أن “الحكم بحق المدان صدر وفقاً لأحكام المادة 406/1/أ،ج من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969”.