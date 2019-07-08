الاعلان عن لجنة اختيار الأعمال الإيرانية في مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الـ32

منصور جهانی ـ أعلن مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الـ32 عن لجنة إختيار الأعمال السينمائية في القسم الايراني.

وبحسب المكتب الإعلامي للمهرجان الدولي لأفلام الأطفال والناشئين ICFF فقد تم تعيين كل من «جواد حاتمي»، «حسين شيخ الإسلامي»، «نادرة تركماني»، «سهيل موفق» و «حامد جعفري» من قبل «عليرضا تابش» (مدير المهرجان) ليكونوا أعضاء لجنة اختيار الأعمال السينمائية الإيرانية.

وباشرت لجنة اختيار الأعمال السينمائية الايرانية أعمالها قبل عدة أيام ووفقا للقرارات التي دوّنت ضمن دعوة المهرجان، سيتم اختيار 7 أعمال سينمائية في القسم الايراني على الأقل من بين الأعمال المتقدّمة بشرط أن يكون قد تم إنتاجها بعد العام 2018.

فيما يلي موجز لعدة إنجازات تخص أعضاء لجنة إنتخاب الأعمال السينمائية الايرانية في مهرجان أفلام الأطفال واليافعين بدورته الـ32:

جواد حاتمي: عالم نفس وعضو في اللجنة العلمية لجامعة طهران، عضو مجلس سياسة سينما الأطفال وعضو حالي لمجلس مؤسسة الفارابي للأطفال، عضو وحكم دولي في لجنة الإنتخاب للأعمال السينمائية للنسخ الماضية المتعلقة بالمهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين، مؤلف وباحث في مجال البرمجة للأطفال والناشئين ومدير القسم التلفزيوني للأطفال.

حسين شيخ الإسلامي: كاتب وناقد ورجل أعمال، حائز على ماجستير للدراسات العليا في الفلسفة الغربية، عضو مؤسس وعضو مجلس البكالوريوس لسينما الأطفال التابع لمؤسسة الفارابي السينمائية ومدير مركز تسريع وتطوير السينما الإيرانية. قام بتأليف ما يقارب الـ70 مقالة متخصصة في منشورات كتاب قمر الأطفال واليافعين، كتاب قمر العلوم الإجتماعية ومجلة ادب الأطفال و اليافعين و مجموعة من المنشورات الأخرى التي تتضمن أعماله.

نادرة تركماني: كاتبة، مخرجة ومنتجة ومحققة سينمائية (فرع الإخراج) من كلية السينما والمسرح، عضو في المجلس التأسيسي ومجلس إدارة مركز تنمية سينما الأطفال واليافعين، عضو في لجنة الإنتخاب لعدة مهرجانات سابقة، عضو اتحاد منتجي السينما في إيران، فازت بالعديد من الجوائز المحلية خلال مشاركتها في المهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين وعدة مهراجانات اخرى لإنتاجها أعمال تخص الأطفال واليافعين، كما تمتلك الخبرة في الكتابة وقد ألفت عدة كتب تعتبر من جملة أعمالها.

سهيل موفق: منتج، مخرج وممثل سينمائي. من أوائل أعماله السينمائية فيلم (شوكولاتة) المخصص لفئة الأطفال والذي حصد من خلاله جائزة أفضل مخرج، أفضل فيلم وأفضل ممثل طفل خلال مهرجان الأطفال لمدينة إصفهان. كما أن آخر أعماله (باستريوني) أيضا قد ترشح في جميع مجالات المهرجان ونجح في الحصول على جائزتي الفراشة الذهبية عن أفضل فيلم من قبل حكام المهرجان وفراشة ذهبية من قبل حكام الأطفال واليافعين كما قد حصل على لوح تقدير لأفضل إخراج وأفضل ممثل لدور طفل، الأمر الذي جعله من أكبر الآمال لهذا المهرجان.

حامد جعفرى: منتج سينمائي صبّ اهتمامه خاصة على سينما الأطفال، كان له حضور مُلفت في عدة مهرجانات ونال ثلّة من الجوائز. مدير ومنتج مجموعة فن الأنيمي، كما شارك بالتحكيم في عدّة مهرجانات من ضمن مهرجانات الرسوم المتحركة، المدرسة، العنقاء، فيلم عمار و…

يشار إلى أن فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي في إيران ستنعقد بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس/آب حتى ال26 من الشهر ذاته لعام 2019 بعرض نخبة الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة، و أفلام الرسوم المتحركة الطويلة منها و القصيرة علاوة على أفلام قسم “وب سري” (مسابقة على موقع انترنتي) في مدينة اصفهان التاريخية.

لمزيد من الإطلاع: https://en.icff.ir/

إدارة العلاقات العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي باصفهان.