Posted on by

التربية تصدر توضيحاً بشأن حريق في كلية

كشفت وزارة التربية عن تفاصيل الحريق الذي نشب في كلية التراث الجامعة والتي تضم عدداً من المراكز الإمتحانية لطلاب الكرخ الأولى.

وقالت في بيان “سارعت ملاكات المديرية وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني في حصر النيران وإطفائها”.

وبينت انها وجهت “ملاكات الصيانة التابعة للمديرية الى المراكز البديلة لتهيئة جميع المستلزمات التي تتطلبها العملية الإمتحانية، كما تحركت سيارات الإدارة والتجهيزات لتزويد القاعات الإمتحانية بالمبردات الداخلية والإحتياجات الأخرى التي حرصت المديرية على توفيرها من أجل ضمان الإستقرار النفسي لدى الطلبة.”

واوضح ان “سيارات المديرية سارعت صباحاً بنقل الطلاب الى المراكز البديلة لأداء الإمتحان قبل بدئها ضامنين الوقت كاملاً للطلبة الممتحنين، وبذلك اتمت العملية الامتحانية بجهود استثنائية وبوقت قياسي”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close