التربية تصدر توضيحاً بشأن حريق في كلية

كشفت وزارة التربية عن تفاصيل الحريق الذي نشب في كلية التراث الجامعة والتي تضم عدداً من المراكز الإمتحانية لطلاب الكرخ الأولى.

وقالت في بيان “سارعت ملاكات المديرية وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني في حصر النيران وإطفائها”.

وبينت انها وجهت “ملاكات الصيانة التابعة للمديرية الى المراكز البديلة لتهيئة جميع المستلزمات التي تتطلبها العملية الإمتحانية، كما تحركت سيارات الإدارة والتجهيزات لتزويد القاعات الإمتحانية بالمبردات الداخلية والإحتياجات الأخرى التي حرصت المديرية على توفيرها من أجل ضمان الإستقرار النفسي لدى الطلبة.”

واوضح ان “سيارات المديرية سارعت صباحاً بنقل الطلاب الى المراكز البديلة لأداء الإمتحان قبل بدئها ضامنين الوقت كاملاً للطلبة الممتحنين، وبذلك اتمت العملية الامتحانية بجهود استثنائية وبوقت قياسي”.