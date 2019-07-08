الجزيرة يتعاقد مع البرازيلي كينو قادما من بيراميدز المصري

أبوظبي: 8 يوليو 2019: تعاقدت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم رسمياً مع المهاجم البرازيلي ماركوس دا سيلفا فرانكا “كينو” قادما من نادي بيراميدز المصري الشقيق، لينضم رسميا لقائمة فريق كرة القدم الاول بالنادي اعتبارا من فترة التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2019 – 2020.

ويتميز كينو المولود في مدينة سالفادور البرازيلي في 1989 بإجادة اللعب في جميع مراكز الهجوم، وسبق أن لعب لأندية اتلاس غوادالاخارا المكسيكي، وبوتافوغو وبالميراس البرازيليين، وخاض 33 مباراة بقميص نادي بيراميدز المصري ساهم خلالها بصناعة وتسجيل 21 هدفا في بطولتي الدوري والكأس.

وعلق سعادة محمد سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، على التعاقد مع كينو بقوله “أود أولا أن أتوجه نيابةً عن شركة الجزيرة لكرة القدم بالشكر الجزيل للإدارة العليا للنادي على دعمها الكريم للفريق الأول وعلى حرصها المتواصل على تهيئة جميع سبل النجاح لكل الفرق الرياضية في النادي، وأشكر أيضا سعادة سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز وإدارة النادي المصري الشقيق على تسهيل انتقال كينو للجزيرة بصفة الإعارة، وعلى التعامل الاحترافي والروح الطيبة التي اظهروها تجاه الشركة خلال جميع مراحل التفاوض مع اللاعب، ونتطلع برغبة صادقة وكبيرة لمزيد من التعاون الرياضي والتسويقي والإداري وتبادل الخبرات مع بيراميدز في المستقبل القريب، سعيا لعلاقات رياضية أقوى وبما يعود بالنفع وبالمزيد من التقدم والنجاح على الناديين الشقيقين”.

وأضاف: “كينو يتمتع بقدرات فنية كبيرة ونال إشادة فنية واسعة بسبب ما قدمه من مستويات كبيرة مع بيراميدز في الدوري المصري، ونحن سعداء بانضمامه لـ فخر ابوظبي وواثقون أنه سيحصل على الدعم والمساندة من زملائه في اللاعبين، وعلى الترحيب والمؤازرة من مشجعي الجزيرة ليقدم الإضافة المطلوبة للفريق بداية من منافسات الموسم الكروي الجديد، ونتمنى له ولجميع زملائه التوفيق لتقديم ما يرضي طموحات الإدارة والمشجعين”.

من جهته قال المدرب الجديد لفريق الجزيرة، الهولندي يورغن ستريبل: “سيشكل كينو إضافة رائعة للاعبي الفريق لأنه يتمتع بموهبة كبيرة وبحس تهديفي مميز ولديه خبرة كبيرة في بسبب تألقه في العديد من الفرق التي لعب لها سابقا. أنا واثق أنه سيكون مصدر متعة للمشجعين، كما أن أسلوبه في اللعب سيمنح زملائه اللاعبين العديد من الحلول أثناء المباريات، وسيكون تكملة مثالية للمواهب العديدة التي تزخر بها قائمة فريق الجزيرة”.

وعبر كينو عن سعادته بانضمامه للجزيرة، وقال “اتطلع بحماس كبير لتجربتي الجديدة مع نادي الجزيرة، وأشعر بالسعادة بانضمامي لهذا النادي الكبير الذي يتمتع بسمعة طيبة لأنه لطالما شكل وجهة مفضلة لأشهر اللاعبين العالميين وفي مقدمتهم الأسطورة البرازيلية ريكاردو اوليفيرا، والأسطورة الأفريقية جورج ويا. لدي فكرة جيدة عن الجزيرة وأعرف بأنه فريق يلتزم بتقديم كرة قدم هجومية وممتعة وهذا الأسلوب الكروي يناسبني ويساعدني على تقديم أفضل ما لدي من إمكانيات فردية وجماعية، واتطلع للانسجام سريعا مع زملائي الجدد ولمساعدة الفريق والنادي على تحقيق الاهداف المحددة بداية من الموسم المقبل”.

المهاجم البرازيلي ماركوس دا سيلفا فرانكا “كينو”

المهاجم البرازيلي ماركوس دا سيلفا فرانكا، كينو

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نبذة عن نادي الجزيرة:

تأسس نادي الجزيرة في عام 1974 في مدينة أبوظبي بعد اندماج فريقي الخالدية والبطين، ليشكلا ناديًا واحدًا ألا وهو نادي الجزيرة الرياضي. المعروف باسم “فخر أبوظبي”. يخوض الجزيرة جميع مبارياته على أرضه في المسابقات المحلية والقارية على استاد محمد بن زايد الذي يتسع لـ 38.000 متفرج. ضم النادي في صفوفه العديد من نجوم الساحرة المستديرة ومن أشهرهم اللاعب الليبيري جورج وياه الحاصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم لسنة 1995.

يمتلك الجزيرة واحدة من أفضل أكاديميات كرة القدم في المنطقة، وقدمت الأكاديمية للفريق وللمنتخبات الإماراتية مجموعة من أهم اللاعبين أبرزهم علي مبخوت الهداف التاريخي لنادي الجزيرة وهداف كأس أمم آسيا لعام 2015.

يتمتع نادي الجزيرة بتاريخ حافل بالإنجازات، إذ سبق أن توج بألقاب عدة أبرزها بطولة كأس الاتحاد الإماراتي عام 2006، وبطولة كأس الأندية الخليجية الأبطال عام 2007، وكأس الخليج العربي لموسم 2009- 2010. كما فاز فريق نادي الجزيرة ببطولة دوري الخليج العربي عام 2011 وكرر هذا الإنجاز عام 2017. وحاز بجدارة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة “2011، 2012، 2016″، وحقق الجزيرة المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017.

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