السجن لضابطين قتلا متهما أثناء التحقيق

قضت جنايات النجف، امس الأحد، بالسجن بحق مدانين اثنين يعملان ضابطين، لتسببهما بوفاة موقوف إثر الاعتداء عليه.

وأعلن إعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان أن محكمة جنايات النجف، أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانين اثنين يعملان ضابطين في مديرية مكافحة إجرام النجف لقيامهما بالاعتداء على موقوف بالضرب ما تسبب في وفاته.

وأوضح المركز، أن المدانين أقدما على الاعتداء عمدا بالضرب على المجني عليه عندما كان موقوفا لدى شعبة الوفاء لمكافحة الإجرام في مدينة النجف على ذمة قضية سرقة مسجلة لدى الشعبة المذكورة.

ولفت المركز إلى أن الاعتداء بالضرب أدى إلى وفاة الموقوف، مبينا أن المحكمة نظرت قضية المدانين، ووجدت الأدلة كافية، وأصدرت قرارها بالسجن لكل منهما لمدة ست سنوات وفقا لأحكام المادة 410، وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات.

ووثقت إحصائيات مفوضية حقوق الإنسان مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في السجون طيلة عامي (2018-2017) لترتفع من نحو ألفي دعوى إلى 15 ألف حالة.

كما ان المنظمات الدولية تراقب عمليات الاعتداء في السجون العراقية. وقالت هيومن رايتس ووتش، أواخر الشهر الماضي، إن شرطيا في مركز شرطة الحارثية ببغداد تسبب ببتر ذراع أحد المحتجزين في أوائل 2019 بسبب التعذيب.

وقال شقيق المحتجز المذكور، إنّ المحكمة تجاهلت شكوى الضحية أثناء محاكمته، وإنّ زوجته التي تقدّمت بشكوى إلى الهيئة المشرفة على السلوك القضائي، لم تلقَ أي رد.

وأضاف أنّ مطالبته بإجراء تحقيق أدّت إلى نقل ضابط شرطة إلى مركز آخر، لكن لم تُتّخذ بحقّه إجراءات تأديبية.

ودعت المنظمة السلطات القضائية إلى التحقيق في القضية، وتحديد المسؤول، ومعاقبة الضباط المعتدين، وتعويض الضحية.