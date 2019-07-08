الطريق إلى مهاباد .. رواية تجسد الألم الكوردي

رواية تحتار أين تقف، على رفوف المكتبة العربية أم الكوردية، أم تنشطر لتكون حاضرة على الرفين معًا. رواية تجسد الألم الكوردي الذي لا ينتهي، تصور المعاناة للمتألم الذي لا يدري أنه يتألم، للذي يكوى مرارًا بنفس السيخ، ثم ينحني له إجلالًا وإكبارًا.

مكتوبة باللغة العربية علّها تنسج في خيال المثقف العربي صورة الطريق المنقوش بحوافر الجياد والبغال والحمير. بعد سقوط ثورة، كانت حبة عنقود من الثورات المتعاقبة، التي كان فيها الخنجر المسموم والطعنة القاتلة تأتي من الخلف. ليتأمل القارئ ما يحدث في زمانه ويجري في ذهنه مقاربة سريعة ثم يستشرف المستقبل المجهول.

هل هو الهرب من تبعات الثورة؟ هل هو طريق الخلاص؟ أم هو الطريق إلى بداية مأساة جديدة في المحنة الكوردية التي طبعت على سفوح هاتيك الجبال؟.

الرواية من إصدارات دار إتقان للنشر والتوزيع.