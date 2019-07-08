العراق يتخطى الحاجة المحلية لانتاج الشعير خلال الموسم الحالي

بغداد/…أكد وزير الزراعة صالح الحسني، الاثنين، على زيادة الإنتاج المحلي كماً ونوعاً من المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول الشعير للموسم الزراعي 2018 ـ 2019

وأضاف الحسني في بيان للوزارة، إن الانتاج المحلي من محصول الشعير لهذا الموسم سيغطي ويزيد عن الحاجة المحلية للثروة الحيوانية من الأعلاف وقابل للزيادة كون الاستلام مستمر

واشار الحسني الى إن” وزارة الزراعة قد حققت الاكتفاء الذاتي لعدد من محاصيل الخضر ، فيما منعت الوزارة ( 16 ) محصول من الاستيراد ، وهذا يأتي نتيجة توفيرها المستلزمات الزراعية المدعومة للفلاحين والمزارعين“.انتهى 1