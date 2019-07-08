الكشف عن استعدادات داعشية للقيام بعمليات في هذه المنطقة

كشف مسؤول محلي في قضاء مخمور، اليوم الاحد، عن معلومات تفيد بأن عناصر داعش منهمكون في الاستعداد للقيام بعمليات ارهابية، مضيفا انه ليس هناك اي تنسيق لضرب داعش، ومستدركا ان الاقليم وبغداد يقتربان من تطبيع اوضاع المناطق المتنازع عليها.

وقال مسؤول الفرع 23 للحزب الديمقراطي الكوردستاني كرمانج عبدالله في تصريح صحفي، انه وفقا للمعلومات فان مسلحي داعش في حدود قضاء مخمور منهمكون في اعادة تنظيمهم، عدا عن استمرار الدواعش سابقا والان في زيادة تحركاتهم، مستدركا انهم آخذون بزيادة الاستعدادات وجمع المسلحين بشكل يفوق اللازم بما يدعو للجزم بانهم يستعدون للاعمال الارهابية والهجوم في حدود مخمور وتنفيذ ذلك في اية فرصة مواتية لهم.

وبشأن التنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لضرب داعش، اشار عبدالله الى انه لا يوجد اي تنسيق يعتد به بين الجانبين، موضحا انه اذا لم يتم حل المشكلات في المنطقة ولم يتم نشر قوات مشتركة من الجانبين في مخمور، فان هناك خطرا كبيرا على القضاء.

واضاف عبدالله ان تطبيع الاوضاع في مخمور لما كانت عليه قبل احداث 16 تشرين الاول 2017 مرتبط باللجنة التي تعمل بين اقليم كوردستان وبغداد، ووصلت للاتفاق في عدد من الاوجه، مستدركا انها لم تصل الى الاتفاق النهائي من اجل تنفيذه على الارض، واذا وصل الجانبان للاتفاق فان قسما كبيرا من المشكلات ستحل وسينتهي الوضع المعقد في المناطق المتنازع عليها.