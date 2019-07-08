(المليشية تتجسس على الجيش) بوقت (السلفية حلفاء ايران بالحكم كالصميدعي المشهداني العليان)

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوعنا هذا.. لتوعية … (الذين يبنون اراءهم على ما يسمعون.. لا على ما يبحثون)..

الربط بين المحورين بعنوان الموضوع…. (تجسس المليشيات على ضباط الجيش العراقي والمؤسسات الحكومية لصالح ايران باعترافهم) و(ادخال السلفية “الوهابية” بالعملية السياسية بالعراق.. بضوء اخضر ايراني عبر سليماني نفسه).. بالدلائل والوقائع بالصوت والصورة.. لنكتشف نقاط التقارب الايرانية السلفية بالعراق.. والمنطقة.. لندخل بالمحورين:

فهل يعلم المخدوعين بالاعلام الايراني.. من الشيعة العرب بارض الرافدين.. ومنهم (نعيم الهاشمي الخفاجي).. الذين لايبحثون بقدر ما يسمعون من الاعلام المزيف الموالي لايران.. فاراءهم نتاج ما سمعوا وليس ما بحثوا.. فهل يعلمون بان (حلفاء الاحزاب والمليشيات المحسوبة شيعيا.. بالعملية السياسية بالعراق الموالين لايران، هم الوهابية “السلفية”).. وقد تساؤلون (هل يعقل ذلك؟؟ وما هي مشتركات ايران مع هؤلاء)؟؟ سنجيبكم على ذلك بالدلائل والحجج.. ولكن اولا: هل تعلمون بان (مهدي الصميدعي الذي تم تنصيبه مفتي اهل السنة بالعراق، واعتقله الامريكان لتطرفه.. ثم هرب الى سوريا.. ثم رجع للعراق بطائرة نوري المالكي المقرب من ايران.. من لبنان.. واعاد فتح دار الافتاء من مشايخ السلفية والصوفية، في وقت صدام رغم طائفيته ضد الشيعة.. قام باغلاق دار الافتاء لتبنيها الفكر التكفيري بالسبعينات).

و(محمود المشهداني- رئيس برلمان سابق).. الذي كان احد مؤسسي (جمعية الموحدين) السلفية الوهابية بالعراق.. جماعة (عبد الكريم الصاعقة) الشيخ الوهابي المعروف بالعراق والذي كان احد من ادخل الفكر التكفيري بشكلها التنظيمي بالعراق.. واعتقل على اثرها المشهداني عام 1980 بالسجن العسكري .. كونه كان ضابطا بالجيش العراقي.. ثم اطلق سراحه.. ليعاود نشاطه السلفي المتشدد تكفيريا.. لارتباطه مع الحركات الكوردية المتطرفة طائفيا ايضا كانصار الاسلام.. ليتم اعتقاله عام 2000 ليطلق سراحه بالعفو العام 2002، وسبحان الله بقدرة قادر (يصبح رئيس البرلمان العراقي بضوء اخضر ايراني)..

و(خلف العليان- من جيش الفاتحين وابنه مهند قيادي في هذا الجيش).. امثلة بسيطة من (الوهابية) بالنظام السياسي بالعراق بضوء اخضر ايراني.. ام لا تعلمون ذلك؟؟

هل تعلمون بان قادة سلفية اعترفوا بزيارتهم لايران واستلامهم مبالغ من النظام الايراني.. هل تعلمون بالمحصلة (هادي العامري وقيس الخزعلي واكرم الكعبي ونوري المالكي والمجلس الاعلى وبدر والدعوة .. الخ من بقية الشلة التعبانة.. هم متحالفين مع قتلت شيعة العراق لان هؤلاء القتلة.. مزكين من حاكم ايران خامنئي (لانهم استثنوا الايرانيين من هجماتهم)..وتمخض ذلك عن (زيارة قاسم سليماني.. لمهدي الصميدعي الوهابي.. واهداءه سيف الامام علي).. ويمكن متابعة اللقاء بالصوت والصورة من على اليوتيوب والكوكل.. وكان برفقة سليماني الايراني (ابو مهدي المهندس الايراني الجنسية).

وابلغ (الصميدعي ايران عبر سليماني، بضرورة معرفة ان السلفية تحرم الخروج على ولي الامر، في حال لم يظهر الكفر البواح، ويرفضون التواجد الامريكي بالعراق، ويعتبرون العنف بالعراق مقاومة، ويدعمون ايران بتمددها بالمنطقة)..

وبالتالي (مشتركات ايران مع هؤلاء السلفية) هو (تكفير ال سعود، استثناء الايرانيين من هجماتهم بالعراق، الدخول للعملية السياسية بالعراق من البوابة الايرانية، العداء ضد الولايات المتحدة الامريكية التي اطاحت بحكم صدام عام 2003 واعتبار يوم سقوط صدام احتلال وليس تحرير.. علما لدى ايران تحالف مع التكفيريين.. منذ عام 2003 عبر حليفتها سوريا الاسد، بدعم الارهاب بالعراق والايام الدامية ببغداد.. الخ باعتراف رجل ايران بالعراق نوري المالكي) هذا بعض من فيض..

لنقول (لنعيم الهاشمي الخفاجي) احد المخدوعين بالنظام الايراني واعلامه.. (بان امتلاك ايران وحلفاءها للقنبلة النووية.. لا يقل خطرا على امتلاك داعش لها.. فكلنا راينا كيف الايرانيين ومليشياتهم مع نظام بشار الاسد دمروا مدن سوريا وجعلوها ركاما ببراميلهم المتفجرة وهجماتهم بالاسلحة المحرمة دوليا كالكيمياوي.. فكيف الحال اذا امتلكوا نوويا) ثم (اذا كنتم تعتبرون امريكا تستحلب دول الخليج بالسلاح الامريكي، فنسال اليس روسيا تستحلب ايران، بالسلاح الروسي، وببيع مفاعلات روسية متهرئة، اليس الشعوب الايرانية رفعت شعار لا غزة ولا لبنان نعم نعم لايران لتعكس رفض شعبي لتدخلات ايران بشؤون المنطقة).

ثم عجبا .. فلا اعلم ماذا تريدون من السعودية.. (فالاعراف السعودية.. تمنع قيادة السيارة للنساء، واقامة الحفلات مثلا.. تقلبون الدنيا على السعودية بانها دولة متخلفة متحجرة من القرون الوسطى، تقوم السعودية عبر الامير محمد بن سلمان باعتقال رجال الدين المتطرفين من هيئة كبار العلماء ومواجهة الاعراف الاجتماعية المنغلقة التي تفرض اجنداتها على السعودية بالعقود الماضية، ويفتح ابن سلمان.. السعودية امام العالم .. تتهمون السعودية وال سعود بالانحلال.. ) تكفر الجماعات السلفية الجهادية والسرورية ال سعود .. وتتعرض السعودية لهجمات التكفيريين ومع ذلك تتهجمون على ال سعود بدعوى نشر الوهابية.

فعجبا عجبا.. على عملاء ايران.. (فحماس الفلسطينية التكفيرية متورطة بدماء شيعة العراق بما ارسلته من الاف الانتحاريين والارهابيين الاخرين، ويترحم زعيماها اسماعيل هنية على بن لادن زعيم القاعدة بالعالم.. وتدعم حماس من قبل ايران، ثم نجد التهجم على ال سعود والوهابية)؟

(اردوغان الاخواني شركاته التركية تبني منشئات داخل اسرائيل.. وانقرة وتل ابيب بينهما خلافات عميقة.. ومتهم اردوغان بدعم الارهاب، وايران تفخر بانها اول دولة دعمت اردوغان ضد الانقلابيين .. ثم يتم التهجم على ال سعود)؟ (حركة طالبان متورطة بدماء الشيعة.. وايران تعترف باقامة تواصل مع طالبان.. ثم يتم التهجم على السعودية).. (قطر تقيم علاقات مع اسرائيل.. وايران وقفت لجانب قطر.. ثم يكون التهجم على ال سعود.. من قبل اعلام شيعة ماما طهران..).

( الارهاب لسنوات ياتي من سوريا.. عبر حليف ايران بشار الاسد… ثم توجه اصابع الاتهام والتهجمات على ال سعود.. عود ليش؟)؟؟ (حزب الله الموالي لايران بلبنان يتفق مع تنظيم داعش باتفاقية الباصات لنقل الدواعش من حدود لبنان لحدود العراق) ثم (يتهم التهجم على ال سعود)؟

وهنا ندخل بالمحور الثاني:

الاخطر من (التسجيل الصوتي) الذي بثته (مليشة حزب الله الموالين لايران بالعراق).. الذي يدعي (اتصال ضابط بالجيش العراقي.. محمود الفلاحي قائد عمليات الانبار) مع (شخص اسمه اسد).. تدعي (مليشة حزب الله) بانه عميل (للمخابرات الامريكية).. وبغض النظر عن (التسجيل) وصحته.. من عدمها.. وحقيقة التسجيل المثيرة للسخرية.. ولكن الاخطر من التسجيل هو (اعتراف المليشيات الموالية لايران علنا بالتجسس.. على ضباط الجيش العراقي والاجهزة الامنية وكل شيء بالعراق لصالح المنظومة الايرانية المهيمنة على رقاب العراقيين)..

ليطرح سؤال واحد: من اين للمليشيات هذا التسجيل؟؟ هل لديها شبكة تجسس على ضباط الجيش العراقي؟ هل سلمتهم اياه ايران، وهذا يعني ان ايران تتجسس على ضباط الجيش وتبتزهم وعوائلهم)؟ بشكل يتطلب تدخل دولي..ولا ابالغ بذلك.. فالتدخل الدولي هو الوحيد الذي يمكن ان يجتث ايران اجتثاثا من العراق.. ليتنفس العراق الصعداء.. وواهم من يعتقد غير ذلك..

فالتسجيل يفتح باب (تصفية حسابات ايرانية) مع ضباط بالجيش العراقي لم تنالهم (كواتم الصوت) الايرانية.. وكذلك يفتح تساؤلات.. هل يجوز اخلاقيا ان يتم اتهام الاخرين بالخيانة والتجسس من قبل جهات هي نفسها تتفاخر بولاءها لنظام حكم اجنبي خارجي علنا وبلا مستحة ولا خجل.. كمبايعتها لـــ (للنظام الحاكم بايران- نظام ولاية الفقيه).. ومبايعتها (لحاكم ايران خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني).. كقائد لها بالعراق.. وتطالب (بوضع تمثال للايراني قاسم سليماني) كما صرح بذلك هادي العامري.. وترفع اعلام دولة اجنبية ايرانية ككراديس مسلحة بنص بغداد باستعراضاتها العسكرية.. وقاتلت مليشيات منها مع ايران ضد العراق طوال الثمانينات كمليشة بدر.. واخر تصرح علنا بانها سوف تقف لجانب ايران ضد العراق علنا.. بكل خسة ودنائة منها.. لتعكس وضاعتها.

ثم نقول (لمن يتخوف من ان القرار الديواني بخصوص الحشد، يجعل الحشد كالحرس الثوري الايراني) نقول (هذا ايضا لن يكون.. فتصريحات النجباء لوكالة انباء ايرانية)، بان ما اسمته (محور المقاومة) لن يسلم اسماء مقاتليه وفصائلهم للدولة العراقية.. وان هناك (فصائل مسلحة ولائية .. ليست جزء من الحشد ولن تكون جزء من الحشد)…. في حين (بايران جميع اسماء الحرس الثوري لدى الحكومة الايرانية) .. بمعنى (ايران لن تقبل ان تسلم اسماء عملاءها لوزارة الدفاع العراقية).. والحكومة العراقية بالمحصلة.. اذن ملشية الحشد الموالية لايران.. هم حفنة من العملاء والخونة الذين يجب اخضاعهمه لقانوني الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية.. وليس دمجهم بالمؤسسات الامنية والعسكرية العراقية.. وليس تشريعهم بقانون باسم هيئة او غيرها..

ونحذر بان من المستحيل دمج مليشة الحشد بالجيش والشرطة العراقية.. فاي دمج لن يكون.. الا (خلط غير متجانس).. فاولا: المليشيات بالحشد نفسه غير مندمجة فكل فصيل مهما كان معرفه او رقمه .. له استقلاليته كالوية عن باقي الفصائل والويتها.. فهذه الالوية تابعة للسرايا وتلك للعصائب وتلك للنجباء وتلك لحزب الله.. الخ..

ثانيا: الدمج لن يكون دمجا بل هيمنة.. كما حصل من دمج مليشة بدر بوزارة الداخلية.. فلحد اليوم نجد مليشة بدر الموالية لايران، منسلخة عن باقي منتسبي وزارة الداخلية الرسميين.. ويميزون انفسهم عن باقي المنتسبين.. ويستحوذون على مقدرات الداخلية لمصالحهم الحزبية.. وعلى الوكالات كابو خميني وابو علي البصري والشيباني.. الخ رجالات اطلاعات والحرس الثوري الايراني المعروفين.. ونحذر هنا دمج المليشيات بالفرق العسكرية الرسمية العراقية.. يعني هيمنتها على تلك الفرق بشكل صارخ لمصالح ايران القومية العليا، كما فعلت مليشة بدر مع وزارة الداخلية..

ثم الغريب ان الذين ينتقدون (التسجيل بين الضابط العراقي الفلاحي مع من يدعى انه عضو بالسي اي اي الامريكية) .. هم انفسهم من يتعاملون مع القوات الامريكية لنقل السلاح الامريكي من البصرة للجيش الامريكي بالعراق.. ويمكن متابعة هذه المعلومات من مصدر امريكي نفسه.. والتي يتم اليوم التحقيق بها.. وعرضها (انتفاض قنبر).. بان شركة افاق التابعة لنوري المالكي والتي يديرها احمد ابن المالكي.. وهناك منافس لهم بهذا العمل هو (سامي الاسدي).. هو عنصر بجيش مهدي السابق واصبح من الحيتان المالية اليوم..

فلم يوتيوب.. لتصريحات انتفاض قنبر.. عن علاقة المالكي وسامي الاسدي بنقل السلاح الامريكي

…………………

واخير يتأكد للشيعة العرب بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضيتهم)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم