النقل تعلن قرارا بشأن دخول المسافرين الى صالة مطار بغداد الدولي

بغداد/…أعلنت وزارة النقل، الاحد عن تسهيل دخول المسافرين الى صالة مطار بغداد بشكل مباشر في الايام المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم الاحد، مع اللجنة المعنية بدراسة تسهيل اجراءات دخول مطار بغداد الدولي برئاسة السكرتير العسكري لدولة رئيس الوزراء الفريق محمد البياتي.

وذكر بيان لمكتبه، ان” لعيبي اكد خلال اجتماع اللجنة ان الايام المقبلة ستشهد افتتاح بوابات المطار امام المسافرين، اقتداء بالدول المتقدمة، وتخفيف الازدحامات في مدخل مطار بغداد الدولي”.

وأشار وزير النقل الى انه” ستكون لنا جولات ميدانية براً وجواً برفقة سكرتير دولة رئيس الوزراء واعضاء اللجنة المعنية بالموضوع للاطلاع عن كثب للممرات والبوابات والطرق الرئيسية التي ستشرع الحكومة بفتحها امام المسافرين ومعرفة امكانية توسيع الشوارع لاستيعاب الزخم المروري للسيارات بعد افتتاح شوارع المطار”.