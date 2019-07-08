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بالفيديو.. غوقة: العمل السياسي في ليبيا لا يواكب العمل العسكري والأمني

قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الليبي السابق عبدالحفيظ غوقة، إن الوظيفة الأمنية للدولة في ليبيا تعززت بوجود الجيش الليبي في مناطق الشرق والجنوب والمناطق الوسطى، وتتبقى فقط منطقة الغرب والتي تتمركز في تعزيز مدينة طرابلس.

وأضاف غوقة خلال لقاء له عبر النشرة الإخبارية، التى تذاع على قناة الغد الاخبارية، أن الخطة العسكرية تتكون من ثلاث مراحل، وأن الجيش في صدد البدء بثاني مراحلها، متابعًا أن العمل السياسي في ليبيا لا يواكب العمل العسكري والأمني، لضعف مجلس النواب وانقسامه، مشيرًا إلى وجود حديث عن حراك في مجلس النواب لتشكيل حكومة وطنية.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي أكد أن قواته تنتشر في أغلب المناطق العسكرية، وباتت تسيطر على ما يقرب من 95 بالمئة من الأراضي الليبية، كما قال المتحدث العسكري اللواء أحمد المسماري إن الجيش الوطني يحارب في طرابلس دولاً ومخابرات داعمة للإرهاب وأن الرئيس الروسي أكد تورط تركيا في نقل الإرهابيين.

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