Posted on by

بعد تسلل مسلحين من سوريا الى ليبيا.. مبايعة جديدة للبغدادي

ظهر تسجيل فيديو لتنظيم “داعش” في منطقة صحراوية يعتقد أنها جنوب ليبيا، ويظهر في التسجيل عشرات المسلحين يبايعون أبو بكر البغدادي.
ومدة التسجيل الذي نشره التنظيم على مواقعه الدعائية 5 دقائق، وقد ظهر فيه عشرات المسلحين وسيارات على متنها أسلحة، فيما لم يتضح مكان ولا موعد التسجيل.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع صدور تقارير تفيد بتسلل المسلحين من إدلب السورية إلى ليبيا، في ظل غياب سلطة مركزية في هذا البلد والصراع المسلح بين حكومة الوفاق وقوات المشير خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close