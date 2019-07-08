بعد تسلل مسلحين من سوريا الى ليبيا.. مبايعة جديدة للبغدادي

ظهر تسجيل فيديو لتنظيم “داعش” في منطقة صحراوية يعتقد أنها جنوب ليبيا، ويظهر في التسجيل عشرات المسلحين يبايعون أبو بكر البغدادي.

ومدة التسجيل الذي نشره التنظيم على مواقعه الدعائية 5 دقائق، وقد ظهر فيه عشرات المسلحين وسيارات على متنها أسلحة، فيما لم يتضح مكان ولا موعد التسجيل.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع صدور تقارير تفيد بتسلل المسلحين من إدلب السورية إلى ليبيا، في ظل غياب سلطة مركزية في هذا البلد والصراع المسلح بين حكومة الوفاق وقوات المشير خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.