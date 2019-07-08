بعقوبة تحتضن مؤتمر تجمع القوى المدنية الوطنية

تحت شعار “تجمع القوى المدنية والوطنية الضمان الحقيقي لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية على اساس المواطنة”، وعلى قاعة شهرزاد، وسط مدينة بعقوبة، بمشاركة وحضور المئات من الشخصيات الوطنية والمثقفين والاعلامين والناشطين المدنيين، تم اعلان تجمع القوى المدنية والوطنية والذي يهدف الى بناء دولة مدنية دمقراطية وتحقيق عدالة اجتماعية، والذي يضم الحزب الشيوعي العرقي وحزب التجمع الجمهوري العراقي والحركة المدنية والوطنية وحزب الامة العراقي وتجمع وطن المدني العراقي.

وقد بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني، ثم الوقوف دقيقة، استذكارا لشهداء الحركة الوطنية في العراق، بعدها ألقيت كلمة اللجنة التحضيرية للتجمع، من قبل النائبة السابقة شروق العبايجي ثم كلمة الهيئة السياسية المركزية القاها السيد محمود العكيلي تليت بعدها عدد من الكلمات، من رابطة المرأة ومنظمات المجتمع المدني والشباب وتجمع الرافدين لذوي الإعاقة.

وتخلل الحفل قصائد شعرية شارك فيها سعيد شفتاوي والهام قدوري وقد عبر عدد من الاحزاب السياسية والشخصيات وشيوخ العشائر عن اعتزازهم ومباركتهم لهذا التجمع من خلال أرسالهم لبرقيات التهنئة، وفي الختام ألقي البيان الختامي لتجمع القوى المدنية والوطنية.