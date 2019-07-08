تحالف يكشف عن صفقات سياسية ومساع لتغيير الحلبوسي

كشف تحالف الاصلاح والاعمار، يوم الأحد، عن وجود صفقات يعقدها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، داخل المجلس، فيما أكد ان اغلبية النواب ينتظرون قرار استبدال الحلبوسي.

وقال القيادي في التحالف النائب طلال الزوبعي ان “مجلس النواب، يمر اليوم بأزمات بعد أخرى، واصوات كثيرة تقول ان ادارة مجلس النواب ضعيفة، ورئيس المجلس غير قادرة على ادارة الجلسات”، مؤكدا ان “هناك مؤشرات سلبية كثيرة على رئيس مجلس النواب وادارته السلبية للجلسات”.

وبين الزوبعي ان “هناك مشاكل عديدة بين النواب ورئاسة المجلس، كما هناك صفقات جانبية، والكثير من القضايا بدأت تظهر امام العلن”.

وأضاف انه “منذ اليوم الاول قلت ان انتخاب الحلبوسي كان باطل وكل ما بُني على باطل فهو باطل، ولهذا تحركت نحو المحكمة الاتحادية، وقدمت الادلة والوثائق، التي تثبت بطلان انتخاب الحلبوسي، واليوم اغلبية النواب ينتظرون القرار الشجاع من المحكمة لعزل الحلبوسي، بسبب الظروف غير الطبيعة، التي جاء فيها”.

وكشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، يوم السبت، عن حراك برلماني لاستجواب عدد من الوزراء، في الحكومة العراقية الحالية، برئاسة عادل عبدالمهدي.