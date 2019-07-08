Posted on by

تظاهرة أمام التعليم العالي لتوسيع خطة القبول في الدراسات العليا

تظاهر العشرات من المتقدمين للدراسات العليا في الجامعات العراقية، امس الاحد، امام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بتوسعة المقاعد المخصصة للطلبة .

وقال مراسل (المدى) ان مجموعة من الشباب تجمعوا امام مبنى وزارة التعليم العالي ورفعوا لافتات تطالب بتوسعة خطة القبول في الدراسات العليا.

واضاف ان المتظاهرين طالبوا بضرورة إشغال المقاعد الشاغرة في الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي لمن هم دون سن الـ(40) سنة، وتوسعة مقاعد الدراسات العليا في ظل الاعداد الكبيرة للمتقدمين.

واشار الى ان المتظاهرين شكلوا وفدا لتسليم مطالبهم الى الجهة المعنية داخل الوزارة، فيما وعدت الاخيرة بالنظر بالمطالب.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close