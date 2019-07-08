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توزيع صكوك المادة 140 على العوائل الكوردية

بدأت في كركوك، يوم الاحد، توزيع صكوك التعويضات على العوائل الكوردية المرحلة المشمولة بالمادة 140 الدستورية، بعد توقف دام عدة سنوات.

وقال كاكه رش صديق مسؤول مكتب المادة 140 في كركوك، خلال تصريح متلفز ان هذه الصكوك تصرف من تخصيصات المادة 140 في الموازنة العامة للعام 2019 والتي تبلغ 50 مليار دينار عراقي.

واضاف ان مكتب المادة 140 في كركوك تسلم 230 صكاً وهي من حق العوائل المرحلة من كركوك، ويوميا نقوم بتوزيع 80 صكا على المشمولين بالتعويضات، مشيرا الى ان الاولوية في توزيع الصكوك تكون لعوائل الشهداء والمونفلين والارامل.

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