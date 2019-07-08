خازوق الاختراق الأمني الطويل من كل حدب و صوب ..

بقلم مهدي قاسم

أودُ أن أنظر إلى الفضيحة التجسسية

لضابط عراقي *ـــ إذا صح الخبر ــ و التي عمت مواقع و صحفا وفضائيات وصفحات التواصل الاجتماعي ـــ من منظور آخر تماما ــ من منظور كون “عورة ” الجيش العراقي الأمنية الحسّاسة و الخطيرة باتت واضحة للعيان تحت الشمس مكشوفة و سافرة ، إلى حد أن فضائحه السياسية المالية

و التجسسية سرعان ما تُكشف بسهولة لتشق طريقها ــ بعد ذلك بكل سهولة ــ إلى صحف و فضائيات و صفحات تواصل اجتماعي كفضيحة مدوية و جاهزة و طازجة .

أقول ذلك لأنني لا استغرب أن

يكون بين ضباط الجيش العراقي من هو جاسوس و عميل لهذه الدولة أو لتلك ، سيما هو جيش أوسس مركبّا طائفيا و قوميا ، تعصف بين صفوفه نزعة الطائفية المدمرة للقيم الوطنية والعراقية ، و كذلك هيمنة الفساد الحزبية والفئوية ، سيما ، و من حيث بعضها ذات ولاء صريح لأجندة

إيرانية أو أمريكية وربما تركية أيضا ، في الوقت الذي انعدم و ينعدم فيه نهج الانضباط و التقاليد و القيم العسكرية المعتادة و المتوارثة من خلال تربية كلية الأركان السابقة ، بل و زوال المسلكية العسكرية الصارمة ذاتها و معها الولاء الوطني المخلص ، ليحل محله الولاء

العشائري والقبلي والمذهبي و الفئوي والحزبي الضيق الذي فتك و يفتك بالجيش العراقي ضعفا وتخلخلا ، إلى حد جعله يهرب مذعورا و هلعا أمام حفنة من شذاذ الآفاق الدواعش ..

نقول كل هذا لأننا على ثقة من

أنه لو كانت أجهزة الاستخبارات العسكرية على قدر كبير من مهنية و نشاط و إحاطة بعملها وواجباتها في حماية أمن الجيش العراقي من أي اختراق أمني محتمل أو تهديد افتراضي ما ، سواء كان اختراقيا داخليا أم خارجيا ، و في إطار من سبق في أوانه ، لقامت هي بالذات بكشف هذا

سلوك الضابط ـــ المشتبه به بالجاسوسية ــ ومن ثم إبلاغ الجهات العليا المختصة بالأمر لاتخاذ ما يلزم من خطوات أو إجراءات أمنية بحقه ، عبر إخضاعه لتحقيقات مفصّلة وواسعة دقيقة لكشف حيثيات الواقعة سواء: إدانة أو تبرئة ..

أما أن يعرف الشارع العراقي عن

فضيحة هذا التجسس المُفترض من خلال فضائيات لها علاقات داخلية مع جهات استخبارات عسكرية أو مع بعض الضباط الكبار في الجيش العراقي فتلك هي فضيحة الفضائح سيداتي و سادتي الكرام ! ..

( مجرد ملحوظة جانبية على شكل

سؤال مشروع تالِ : يا ترى ماذا نعد مكالمة هاتفية ــ في حالة حدوثها ــ بين قادة الحشد الشعبي (الذي أصبح أحدى مؤسسات عسكرية تابعة للجيش العراق ) و بين أحد ضباط الجيش الإيراني في جهاز الاستخبارات أو بالأحرى تحديدا مع الجنرال قاسم سليماني ؟! أليست إنها خيانة

و تجسس ؟ أم تنسيق إسلامي في أعلى درجاته ؟!!!) ..

لأن علاقات مشبوهة من هذا القبيل

بين جهات إعلامية و ضباط جيش كبار أو صغار ( افتراضا إيصال أخبار مثيرة إلى الإعلام مقابل كذا مبلغ من الدولارات ) تكشف ــ ومثلما أسلفنا آنفا ــ إنه إلى أي مدى باتت ” عورة ” الجيش العراقي مكشوفة و سافرة أمام العلن و الملأ على حد سواء !، ناهيك عن هزالة الاستخبارات

العسكرية النعسانة في واد عميق !!: تلك الاستخبارات التي يتحتم عليها و يجب بالضرورة ، وقبل أي شيء آخر :

ـــ ليس فقط حماية أمن الجيش

الخارجي من تهديدات طارئة ومفترضة ، إنما حماية الأمن الداخلي أيضا من اختراقات مختلفة و متوقعة ، و ذلك من خلال رصد الجواسيس و العملاء والمندسين المحتملين و إحباط عملياتهم و خططهم ، قبل أن يتسببوا في إلحاق أضرار كبيرة و فادحة بأمن الجيش العراقي و سمعته المسلكية

و المهنية ، و كذلك في أمن البلاد بشكل عام ..

بطبيعة الحال أن شعورنا بالإنصاف

وإحقاق الحق يدفعنا إلى القول أنه على الرغم من كل ما كتبناه ــ أعلاه ــ لا ينفي أو ينكر الدور البطولي للجيش العراقي و تضحياته الكبيرة الجمة في إلحاق هزيمة ميدانية منكرة بدواعش المغول المارقين .

لذا فإن مقالاتنا هذه يجب أن

لا تُعتبر تعميما مطلقا بحق الجيش ولا بحق جهاز استخباراته ، بقدر ما هي تسليط ضوء على واقع سلبي وسيء جدا ، يجب معالجته و تجاوزه بمهنية ضرورية ومطلوبة ..

(هامش ذات صلة :

العراق يفتح تحقيقا مع قائد عسكري كبير نسبت اليه محادثة هاتفية مع ضابط بالـCIA

أمر وزير الدفاع نجاح الشمري يوم الجمعة بتشكيل لجنة

تحقيقية لمعرفة الحقائق بعد ظهور تسجيل صوتي في إحدى القنوات الفضائية، ينسب حسب ادعاء التقرير الإعلامي لقائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي.

واوضح البيان اليوم ان إجراء الوزير يأتي للتعاطي مع

ما يتم نشره في وسائل الإعلام وتدقيق المعلومات خدمة للصالح العام وإظهار الحقائق للحفاظ على امن البلد.

وكانت قناة فضائية عراقية قد بثت تسجيلا فيديويا زعمت

انه مكالمة هاتفية بين اللواء الركن محمود الفلاحي وضابط في المخابرات المركزية الامريكية تداولا خلالها معلومات امنية تخص العراق