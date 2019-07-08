( خمسة ازقة لم تبلط بالشعلة .رجاء يارئيس الوزراء ارحمنا )

اهملت خمسة ازقة في مدينة الشعلة بغداد من التبليط الخدمي حيث تنتشر التعرجات والتخسفات والقاذورات وبرك الماء فضلا عن القمامة المنتشرة فيها وغيرها من الخدمات المتردية والمتراكمة منذ عشرة سنوات وهذا لم يليق في مناطق بغداد …

كتبنا في جميع الصحف منذ سنين وطلبنا ابداء المساعدة لبعض الازقة بالشعلة التي اهملت وهي خمسة ازقة في مدينة الشعلة تبدا من شارع ستين محلة 460 ) امتدادا الى مدرسة النزاهه الابتدائية لم تبلط من قبل الحكومات التى جاءت بعد السقوط الى الان ولاتزال هذه الازقة حفر ومطبات وقاذورات .كانت سابقا في زمن صدام مبلطة بالاسفلت وقوية تم حفرها في زمن المالكي على أساس تبلط بالمقرنص واستبشرنا خير والى الان (اواعدك ياوعد تعاقبوا على امانة العاصمة اثنان من اهالي الشعلة حاليا بالحبس لماذا لم يحاسبون رؤوساء البلدية في المناطق ك الشعلة من جراء اعمالهم الكاذبة والمهملة والمتأخرة .رجاء يارئيس الوزراء ارحمنا قبل ان تنتهي ولايتك لكي يتم ذكرك بالخير .كاتب وناشط مدني علي محمد الجيزاني