( شركة بوابة بغداد تستعد لتسليم الوجبة الأولى من وحدات مجمعها السكني )

بتوجيه وإشراف مباشر من قبل هيئة إستثمار بغداد متمثلة برئيسها المهندس شاكر الزاملي تستعد شركة بوابة بغداد للإستثمارات العقارية تسليم أولى وحداتها السكنية في مشروع بوابة العراق السكني المنفذ في قلب العاصمة بغداد وعلى أرض مطار المثنى _ مقابل منتزه الزوراء و التسجيل مستمر على باقي الوحدات .

الشركة المنفذة أعلنت عن عزمها تسليم ثلاث بنايات للمستفيدين بواقع (246) وحدة سكنية متكاملة ضمن المرحلة الأولى من المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة إذ بدأ المستفيدون من المجمع بتأثيت وحداتهم التي تتميز بفخامة البناء وشرفتها الواسعة المطلة على أجمل المناظر في العاصمة ، علماً إن البنى التحتية للمشروع متكاملة من ناحية الماء والكهرباء والمجاري وهو ما أكدته إدارة الشركة المنفذة للمشروع حيث تم تصميم هذه البنى بطريقة تضمن تقديم أرقى الخدمات للساكنين مع وجود خدمات الصيانة لها على مدار الساعة .

يذكر بأن المشروع يتضمن :

● مركز تجاري

● مستشفى

● مدرسة دولية

● نادي صحي

● مساحات خضراء

● كهرباء ٢٤ ساعة في اليوم

● تبريد مركزي نظام الـ VRF

● منظومة غاز مركزي

● نظام أمن ومراقبة على مدار الساعة

● أروقة تجارية خارجية

● منظومة التخلص من النفايات

● منظومة إطفاء الحرائق

● منظومة النداء المرئي ( إنتركام )

● مصاعد عالية الكفاءة من مناشئ عالمية

● مواقف سيارات مؤمنة بأفضل أنظمة الحماية

ومساحات الشقق هي :

إمباير تاور :

142 م2

158 م2

250 م2

رويال تاور :

179 م2

189 م2

253 م2

257 م 2

وقد حرصت الشركة على تنفيذ المشروع بأسلوب عمراني متطور جداً يحاكي التطورات التي وصلت اليها أساليب البناء في أكثر دول العالم المتقدمة حيث أصبح المجمع اليوم في مقدمة المشاريع السكنية الإستثمارية المنفذة على مستوى البلاد والذي تم تنفيذه بشكل يتلائم مع موقعه الاستراتيجي على يد أمهر الكفاءات الفنية وبخبرات عالية لتحقيق أعلى دقة وجودة في العمل لتلبية مستوى الطموح وبهذا سيحقق المشروع الأهداف التي تسعى الهيئة دوماً لتحقيقها في توفير أفضل خدمة لمواطني العاصمة .

يرجى تفضلكم بالإطلاع والنشر في مؤسساتكم الموقرة .

تحياتنا …

هيئة إستثمار بغداد

قسم العلاقات والإعلام