صحة الكرخ / انجاز (159) طرف صناعي و مسند طبي و تاهيل (300) حالة خلال النصف الاول من العام الحالي في مستشفى الشهيد الحكيم

قامت الملاكات الطبية و الصحية و الفنية في مصنع الاطراف و المساند في مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم بانجاز (159) طرف صناعي و مسند طبي مع تأهيل (300) حالة خلال النصف الاول من العام الحالي

ذكر ذلك مدير مصنع الاطراف و المساند الدكتور (ليث محمود شاكر) قامت الملاكات الطبية و الصحية و الفنية بانجاز (159) طرف صناعي و مسند طبي و تاهيل (300) حالة خلال النصف الاول من العام الحالي توزعت بين انجاز (44) طرف للمرضى المصابين ببتر فوق و تحت الركبة و بتور جزئية في شعبة الاطراف الصناعية و انجاز (115) مسند طبي في وحدة المساند الطبية (مسند بلاستك فوق الركبة، مسند بلاستك تحت الركبة، دبان طبي، احزمة ومشدات، مسند تصليح اعوجاج الظهر، تعلية طبية، مسند خلع الكتف) و تأهيل (300) حالة في وحدة التأهيل الطبي للمرضى (البتور ، تأهيل الساقين ، تأهيل مرضى الشلل الدماغي)

و اكد مدير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم الدكتور (علاء كاظم المحمداوي) ان مصنع الاطراف قد باشر فعليا بالعمل بصناعة الاطراف الصناعية و المساند الطبية بعد تحهيزه بالمواد الاولية و المساند التقويمية .