Posted on by

صحة الكرخ / انجاز (159) طرف صناعي و مسند طبي و تاهيل (300) حالة خلال النصف الاول من العام الحالي في مستشفى الشهيد الحكيم

قامت الملاكات الطبية و الصحية و الفنية في مصنع الاطراف و المساند في مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم بانجاز (159) طرف صناعي و مسند طبي مع تأهيل (300) حالة خلال النصف الاول من العام الحالي

ذكر ذلك مدير مصنع الاطراف و المساند الدكتور (ليث محمود شاكر) قامت الملاكات الطبية و الصحية و الفنية بانجاز (159) طرف صناعي و مسند طبي و تاهيل (300) حالة خلال النصف الاول من العام الحالي توزعت بين انجاز (44) طرف للمرضى المصابين ببتر فوق و تحت الركبة و بتور جزئية في شعبة الاطراف الصناعية و انجاز (115) مسند طبي في وحدة المساند الطبية (مسند بلاستك فوق الركبة، مسند بلاستك تحت الركبة، دبان طبي، احزمة ومشدات، مسند تصليح اعوجاج الظهر، تعلية طبية، مسند خلع الكتف) و تأهيل (300) حالة في وحدة التأهيل الطبي للمرضى (البتور ، تأهيل الساقين ، تأهيل مرضى الشلل الدماغي)

و اكد مدير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم الدكتور (علاء كاظم المحمداوي) ان مصنع الاطراف قد باشر فعليا بالعمل بصناعة الاطراف الصناعية و المساند الطبية بعد تحهيزه بالمواد الاولية و المساند التقويمية .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close