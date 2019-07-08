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طيران الجيش يدمر مضافة لداعش في عمق جزيرة صلاح الدين

تمكن طيران الجيش، اليوم الاثنين، من تدمير مضافة تابعة لتنظيم داعش في عمق جزيرة صلاح الدين.

وذكر اعلام الحشد الشعبي، أن “طيران الجيش دمر اليوم، مضافة تابعة لتنظيم داعش في عمق جزيرة صلاح الدين”.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت الأحد (7 تموز 2019)، انطلاق عملية “إرادة النصر” لتطهير مناطق تقع بين 3 محافظات وصولاً على الحدود مع سوريا.

وذكرت القيادة في بيان، نقلته خلية الاعلام الامني، أن “العملية انطلقت بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين)، إضافة الى قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور (نينوى وصلاح الدين والجزيرة) وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي وتستمر العملية عدة أيام”.

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