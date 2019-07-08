كيف نستفاد من مدينة بابل الأثرية؟

التصويت على إدراج مدينة بابل الأثرية ضمن التراث العالمي لم تأتي إلا من خلال بذل جهود كبيرة من عدة جهات ، لكننا بحاجة إلى جهود أخرى تخدم البلد وأهله .

العراق بلد الحضارات والثقافات العريقة ، وما يملك من مواقع أثرية يفوق المئات منتشرة في عموم بلدنا الحبيب، لكنها تعانى من مشاكل شتى وبحاجة إلى إعادة تأهيل وترميم ، لكي نستفاد منها في عدة جوانب هذا من جانب .

جانب أخر البلد يمر بأزمة مالية خانكة منذ سنوات ، بسبب انخفاض أسعار النفط ، وما أثرت سلبا على ملف الخدمات وغيرها من الملفات الأخرى ، وبحاجة إلى زيادة موارده المالية لمواجهة هذه التحديات والصعوبات .

كيف نستفاد من هذه المواقع الأثرية ؟

الاستفادة الحقيقة لا تتوقف على مجرد الدارج، بل على الجهات ذات العلاقة الاهتمام الكبير بهذه المواقع الأثرية من إعادة تأهيلها وترميمها ، وتوفير كل المستلزمات الضرورية ،لجعل هذه المواقع مقصدا للزائرين من داخل البلد وخصوصا من خارجه لما تدر على البلد وأهله منافع ومكاسب شتى تخدم الجميع .

ماهر ضياء محيي الدين