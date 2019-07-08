محمد بن سلمان .. حكم مستبد وسياسة فاشلة !

بقلم : شاكر فريد حسن

يشكل محمد بن سلمان الامير السعودي ظاهرة خاصة شاذة في تاريخ المملكة العربية السعودية ، ويومًا بعد يثبت استبداده، وفشله في ادارة شؤون البلاد ، وفي سياساته الداخلية والخارجية .

فعلى صعيد الملف السوري دعم القوى الارهابية المتطرفة التي تحارب ضد النظام السوري وجيشه ، وهذا ما أدى الى التدخل السوري وانتصار جيش النظام على قوى ما يسمى بـ ” المعارضة ” السورية ، وظل بشار الأسد في الحكم رغم كل المخططات السوداء لعزله .

وفي اليمن شن عملية ” عاصفة الحزم ” التي لم تحقق شيئًا من اهدافها وغاياتها ، بل ادت إلى تجويع الشعب اليمني وسقوط آلاف المدنيين العزل موتى وجرحى ، وتخريب البنى التحتية اليمنية .

وعلى صعيد الموضوع الايراني وقف بن سلمان بوجه النفوذ الايراني وحلفائه في المنطقة ، وهذا زاد من اسهم ايران في المنطقة ، وتراجع الولايات الامريكية عن المواجهة معها .

كل ذلك يؤكد بما يدع مجالا للشك أنه أسوأ أمير سعودي حتى الآن ، وهو ماضٍ في غيه وسياسته المدمرة ، وهو يقود السعودية نحو الهاوية ، وغروره وعنجهيته واستبداده لن يطول وإلى زوال .