مرور اربيل تعلن الية جديدة لتسجيل السيارات لسكان المدن العراقية

اعلنت دائرة المرور في اربيل عن الية تسجيل ارقام العجلات الخاصة بالسكان العرب من المقيمين في مدن الاقليم او من سكان المدن العراقية الاخرى.

وذكر بيان للدائرة، “نحيط جميع المواطنين العرب علما وسكان المدن العراقية بأنهم لتسجيل العجلات بأسمائهم يستطيعون مراجعة مديرية المرور في اربيل وبعد تقديم المستمسكات اللازمة فإنه سيتم تسجيلها مباشرة بأسمائهم مثل اي مواطن داخل الاقليم”.

واضاف، “لذا لا يستلزم اللجوء إلى تأييد سكن أو تأييد من شركة أو أي تفصيل اخر”.

وياتي القرار بعد ايام من ايقاف مديرية المرور العامة العراقية تسجيل المركبات التي تحمل لوحات اقليم كوردستان، “حسب المحضر الموقع بين وزارة الداخلية – مديرية المرور العامة، وحكومة اقليم كوردستان”.