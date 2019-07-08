موقع اسرائيلي يرسل تهنئة للعراق: الفرحة عمت أوساط اليهود

هنأ موقع اسرائيل بالعربية، الاحد، العراق، بمناسبة ادراج مدينة بابل في قائمة مواقع التراث العالمي.

وقال الموقع في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “نهنئ الشعب العراقي بمناسبة ادراج منظمة يونسكو العالمية للثقافة والعلوم مدينة بابل في قائمة مواقع التراث العالمي”.

واضاف الموقع “عمت الفرحة في أوساط يهود العراق في إسرائيل والمهجر سيما وأن ذكرياتهم من هذه المدينة التاريخية لا تزال حية نابضة”.

وصوتت منظمة اليونسكو الدولية يوم الجمعة بالموافقة على ادراج مدينة بابل ضمن لائحة التراث العالمي شريطة ازالة المخلفات التي لحقت بها لغاية شهر شباط من عام 2020.

وصوتت الدول الاعضاء في المنظمة وبالإجماع بالموافقة على القرار خلال الاجتماع الذي عقدته “اليونسكو” في العاصمة الاذربيجانية “باكو”.

وقال وزير الثقافة العراقي عبد الامير الحمداني في كملة له خلال الاجتماع ان بلده متمسك بموروثه وخصص 200 مليون دولار من اجل بابل، داعيا المنظمة الى زيارتها.