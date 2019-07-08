ميسي يقود التشكيلة الأسوأ في كوبا أمريكا 2019

جنى البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب التانغو ثمار ظهوره بمستوى متواضع في بطولة كوبا أمريكا 2019، التي توج بلقبها المنتخب البرازيلي صاحب الأرض والجمهور.

وفشل ليونيل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين نحو التتويج بلقب كوبا أمريكا وحصد الذهب، حيث اكتفى بالحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث، رفقة بلاده، بعد الفوز على تشيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

صحيفة جلوبو البرازيلية الشهيرة كشفت عن التشكيلة الأسوأ في بطولة كوبا أمريكا، والتي جاء على رأسها نجم برشلونة ليو ميسي الذي واصل مسلسل الفشل في قيادة بلاده نحو الألقاب.

وجاءت التشكيلة الأسوأ في الكوبا كالتالي:

حراسة المرمى: أرياس (تشيلي)

خط الدفاع: كوينتيرو (الإكوادور) – جاري ميديل (تشيلي) – أوتاميندي (الأرجنتين) -بوسيجور (تشيلي)

خط الوسط: فالفيردي (أوروغواي) – أنطونيو فالنسيا (الإكوادور) – دي أراسكيتا (أوروغواي

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا (الأرجنتين) – ليونيل ميسي (الأرجنتين) – ديفيد نيريس (البرازيل)

الأرجنتين فشلت في العبور لنهائي بطولة كوبا أمريكا، بعدما اصطدمت في نصف النهائي بالمنتخب البرازيلي صاحب الأرض والتنظيم، والذي حقق الفوز بهدفين نظيفين، على ميسي ورفاقه، في مباراة شهدت جدلاً كبيراً، في ظل المطالبة بضربتي جزاء للتانغو وعدم لجوء الحكم لتقنية الفار.

وتوجت البرازيل بلقب النسخة السادسة والأربعين من مسابقة كأس أميركا الجنوبية “كوبا أميركا” في كرة القدم بعدما جددت فوزها على البيرو بالفوز عليها 3-1 على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في المباراة النهائية.

وسجل إيفرتون (15) وغابريال جيزوس (45+3) وريشارليسون (90 من ركلة جزاء) أهداف البرازيل، وباولو غيريرو (44 من ركلة جزاء) هدف البيرو.

ولعبت البرازيل بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة دون أن تنجح البيرو في استغلال النقص العددي بل أن شباكها تلقت هدفا ثالثا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من ركلة جزاء.

وكانت البرازيل سحقت البيرو بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات، قبل أن تكرر تفوقها في المباراة النهائية وتحصد اللقب.

لقب كوبا أمريكا 2019 هو التاسع في تاريخ الكرة البرازيلية في البطولة القارية والأول منذ ظفرها بلقب 2007 في فنزويلا.