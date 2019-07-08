نزاهة البرلمان: العراق اصبح سوقاً للبيع والشراء ودستوره لايُحترم واحزابه المتأسلمة تعمل للخارج

رأت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الأحد، ان الدستور العراقي اصبح “لا يُحترم”، بسبب من وصفهم بالاحزاب “المتأسلمة”، فيما لفتت الى وجود صراع بين الكتل على الامتيازات، قالت ان رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي اصبح رهينة بيد الاحزاب.

وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي، “اليوم الدستور لا يُحترم، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اصبح اسير ورهينة الكتل والأحزاب، واصبح هو جزء لا يتجزأ من التوافق السياسي والمحاصصة المقيتة الفاسدة في الدولة العراقية”.

وبين الصيادي “لغاية الآن لا توجد اي خطط لبناء دولة ولبناء وطن ولبناء مواطن، كل الشعارات التي اطلقتها الكتل كانت شعارات كاذبة لا توجد لها اي مصادقية بعد ظهور نتائج الانتخابات الاخيرة”.

وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية ان “الكتل والأحزاب، اليوم تتصارع وتتقاتل فيما بينها من أجل الامتيازات، كأنما نحن نعيش في سوق للبيع والشراء، المواطن العراقي يتذمر مما تقوم به الاحزاب المتأسلمة، التي ادخلتها دول معينة، لتنفيذ اجندات خارجية، ليس الا”.