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هل ستخفض رواتب الموظفين.. المالية البرلمانية تكشف!

بغداد/.. كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، الاثنين، حقيقة تخفيض رواتب موظفي الدولة العراقية، بعد اقرار قانون الخدمة المدنية الاتحادي.

وقال عضو اللجنة حنين قدو، انه “بين حين واخر، تبث بعض وسائل الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي، انباء كاذبة، وشائعات، بوجود توجه من أجل تخفيض رواتب موظفي الدولة العراقية”.

وأكد قدو ان “قانون الخدمة المدنية الاتحادي، لا يمس رواتب موظفي الدولة، واقراره ليس فيه اي تخفيض الى رواتب الموظفين”، مؤكدا ان “العمل ما زال مستمر من أجل الانتهاء من الصيغة النهائية لقانون الخدمة المدنية الاتحادي، من أجل تشريعه بأسرع وقت”.

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