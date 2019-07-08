عصمت شاهين دوسكي

وحدنا والحلم

حلم يسبق حلماً

كأننا في نعيم وجنان

لكن ، شعرك الأدهم

حلم يبوح بالبعد والمسافات والخلجان

لا عناق يطفئ لهيب الشوق

لا إيحاء يقيد الحرمان

عذاب ينجلي في يقظة

يرسم حلما جديدا على الجدران

*********

نعم سيدتي

يبقى الحلم مُسَكن الآلام

وقت الضجيج والطوفان

لا يشفي عليلا

ولا بلسم للجراح

آه من إحساس بلا أجنحة للطيران

شفتاك سيدتي شهد

ألوذ إليهما بعد الظمأ

ومن غيري ظمآن ..؟

جيدك المرمري

قلادة من حروفي

مرصعة باللؤلؤ والمرجان

دوائر نهداك حينما المسهما

تعصران نبيذ من سكر

كأني بهما سكران

فلا صحوة ولا غفوة

بينهما تتلظى النيران

*********

جسدك المعنى سيدتي

يطرب فرحا ، يميل ، يرقص

فما أجمل الميلان

وتارة تنحني كالسنابل الناضجة

تقبل الأرض بعد صفاء الريان

وحينما أحاول الهرب

تمسكني قدميك

كأنهما قيد سجان

فأغرق بلا نجاده

وأبحر بين علاك وأدناك

كأني بين بحرين بلا شطآن

ملكة أنت ، تنفسي

اهتز عرشك بعد الطوفان

ادخلي على الملك

فهو يطرق أبوابك

ما أجمل أن يلتقي الملكان

فيكون الوصال حلما

لا هو من إنس

ولا هو من جان