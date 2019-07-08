وزير الدفاع الجديد يطمئن المبعوث الأمريكي: لن نسمح بالاعتداء على قوات التحالف

استقبل وزير الدفاع نجاح الشمري، يوم الأحد، المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسوريا جيم جيفري والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول استمرار تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة، التي تنفذ عمليات مستمرة في مناطق تواجد العناصر داعش، وأثنى المبعوث الأمريكي على المهام والدور الذي تقوم به هذه القوات في محاربة الإرهاب وأكد إن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وقراراته الخاصة العسكرية والسياسية في أراضيه.

من جانبه أكد وزير الدفاع إن الحكومة العراقية تقوم بعمل دبلوماسي وسياسي كبير في المنطقة وتحظى باحترام الجميع وإنها تتعامل مع الأزمة بحكمة وفق مصالح العراق والمنطقة، ولن يسمح باستخدام أراضيه للقيام بأي عملية عسكرية من العراق، وكذلك لن يسمح بالاعتداء على قوات التحالف والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.