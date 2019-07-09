إتلاف 25 طنا من بيض المائدة المستورد

أعلنت محافظة كربلاء، إتلاف أكثر من 25 طناً من مادة بيض المائدة المستورد. وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة في محافظة كربلاء

كرار جواد العباسي في بيان إن “إحدى فرقنا الرقابية الصحية، وأثناء قيامها بجولة تفتيشية، شملت عدداً من المحال التجارية وأسواق البيع بالجملة، لمتابعة المواد الغذائية المعروضة فيها، ومدى التزام أصحابها بالشروط الصحية الواجب توفرها فيها، تمكنت من ضبط كمية كبيرة تقدر بأكثر من (25) طنا من مادة بيض المائدة”.

وأضاف العباسي أنه “بعد التأكد من الأوراق الثبوتية للمادة، تبين أنها موردة من إحدى دول الجوار الموبوءة بأنفلونزا الطيور، التي وحسب الموقف الوبائي لمرض انفلونزا الطيور، تمنع قرابة 30 دولة، استيراد الدواجن والطيور بأنواعها الحية والمجمدة والجارحة والزينة منها، فضلاً عن البيض بنوعيه المائدة والتفقيس وريش الطيور، وجميع المواد التي تدخل الدواجن او منتوجاتها في تركيبتها”.

وأكد أن “الشحنة كانت معبأة في (1156) كارتون، سعة (360) بيضة في الكارتون الواحد”، لافتاً الى أن “صاحب المخزن، قام بتغيير بعض الكراتين لأصل المادة واعتبارها محلية المنشأ، ومن ثم تسويقها للبيع في الأسواق المحلية”، موضحاً أنه “تم حجز الكمية ومصادرتها، وفقاً لقرار صادر من اللجنة العليا لمرض إنفلونزا الطيور في مجلس الوزراء، والقاضي بمنع دخول البيض وجميع منتجات الدواجن والطيور الحية من جميع دول الجوار الى المحافظات العراقية، بسبب وجود بؤر للمرض في تلك المناطق، وإتلافها حال ضبطها حفاظاً على صحة المواطنين”.

وتابع العباسي، أنه “تم إتلاف المادة المصادرة في مناطق الطمر الصحي، وفرض غرامة مالية بحق المستورد وإغلاق مخزنه”.