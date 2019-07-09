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إيران تخشى من استحواذ العراق على حقل نفطي مشترك عبر امريكيين واوربيين

عبر وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة، عن مخاوفه من استحواذ العراق على حصة بلاده في حقل نفطي مشترك وذلك بالاستعانة بخبرات اجنبية في هذا المجال.

صرح زنكنة في مقابلة متلفزة بان العراق يستفيد من خدمات مقاولين ايرانيين للصيانة والتحديث.

وقال، ان المرحلة الاولى من حقل ازادكان بحاجة الى استثمارات بقيمة 5 مليارات و 600 مليون دولار.

واضاف، ان كمية استخراجنا للنفط من حقل آزادكان تبلغ تحت 6 الى 7 بالمائة لذا فاننا بحاجة الى التكنولوجيا اللازمة لزيادة حجم الاستخراج.

وقال وزير النفط، ان العراق يستخدم افضل المقاولين الاميركيين والاوروبيين لاستخراج النفط من هذا الحقل ولو تباطانا فانه سيستحوذ على حصتنا ايضا.

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