اجراء ايراني يسهم بدخول ألفي سائح كوردستاني يومياً

اعلن المدير العام للعلاقات بين اقليم كوردستان وايران، الاثنين، انه بعد الغاء تأشيرة الدخول بين الجانبين ارتفع عدد المسافرين من الاقليم الى ايران لغرض السياحة بشكل ملحوظ بحيث وصل الى الفي شخص يوميا.

وقال مدير عام العلاقات بين اقليم كوردستان وايران عبدالله عقراوي لوسائل اعلام كوردية انه بعد الغاء التأشيرة لن يستوفى من المواطنين المسافرين الى ايران اية مبالغ نقدية، الامر الذي ساهم في ازدياد اعداد الاشخاص المسافرين من الاقليم الى ايران بشكل ملحوظ.

واضاف عقراوي ان نحو الفي شخص يسافرون يوميا من الاقليم الى ايران، مستدركا ان اعداد القادمين من ايران الى الاقليم شهد تناقصا بالمقابل.

واشار الى ان توجه الاشخاص من الاقليم الى ايران يهدف لغرضين، الاول وهو الاكبر للسياحة، والباقي يذهبون لغرض تلقي العلاج الطبي، لافتا الى ان وجهتهم هي المناطق الشمالية من ايران بشكل اكبر.

ونوه عقراوي الى ان الحركة التجارية بين الاقليم وايران مستمرة، مستدركا ان ايران منعت تصدير بعض البضائع الغذائية الى الاقليم بسبب الازمة المالية التي تواجهها بعد العقوبات الامريكية ضدها.