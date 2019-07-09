اعتقال متهمين في السليمانية

اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الاثنين، عن اعتقال عدد من المتهمين، مشيرة الى الى اثنين من المتهمين كانوا يتعاملون بالاموال المزيفة والمواد المخدرة.

وقال المتحدث باسم المديرية سركوت احمد في تصريح صحفي، ان الاسبوع الماضي شهد تسجيل عدد من حالات استعمال الاموال المزيفة في عدد من محطات الوقود والاسواق (السوبرماركيتات) ، لافتا الى انه بعد تسجيل عدد من الشكاوى من قبل المواطنين تم تكليف قسم مكافحة الاجرام للعثور على المتهمين باشراف مباشر من مدير شرطة السليمانية.

واضاف انه في يوم 7 من تموز الجاري تم القاء القبض على متهم داخل منزله وبحوزته مبلغ 10 الاف دولار مزيفة مع عدد من الوثائق المزورة وقطعة كريستال واحدة وقطعة حشيشة، كما تم وضع اليد على سيارة من نوع رانج روفر كان المتهمون يستخدمونها اثناء تنفيذ عملياتهم.

وتابع انه بعد تدوين افادة المتهم اعترف ان معه شخص اخر يساعده في السوق يعمل في تبادل العملة وتم القاء القبض عليه ايضا من قبل الشرطة، لافتا الى ان المتهم الثاني كان بحوزته اثناء الاعتقال كمية من العملة التركية وهما الان محتجزان وفق المادتين 289 و298 من قانون العقوبات بقرار من القاضي.

واشار الى ان شرطة مركز شرطة رابرين تمكنت امس من اعتقال متهم مطلوب من قبل المحكمة بارتكاب جريمة قتل.

واوضح ان الاسبوع الماضي حاول سائق سيارة اجرة (تاكسي) الاعتداء على امرأة كانت قد استأجرته، مبينا ان مفارز مركز شرطة كوردسات تمكنت في مدة قصيرة من اعتقاله وهو يواجه المحكمة الان.